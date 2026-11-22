La caída de un árbol en la avenida de la Meridiana de Barcelona al paso de las participantes en una carrera, la Cursa de les Dones, deja a varias mujeres heridas. Alejandro Garcia | EFE

Nueve personas han resultado heridas por la caída de un árbol en la Avenida Meridiana de Barcelona en el transcurso de la Carrera de la Mujer que tiene lugar en la capital catalana. El fuerte viento que azota la comunidad este domingo, que ha provocado a primera hora rachas de entre 50 y 60 km por hora en el centro de Barcelona, ha provocado el accidente. El Ayuntamiento de Barcelona activó anoche la alerta por fuertes vientos en la ciudad condal, pero no ha decidido cerrar parques y jardines por el riesgo de caída de árboles hasta esta mañana, cuando la carrera popular ya había dado el pistoletazo de salida.

Otra persona ha resultado herida por la caída de un árbol en la Avenida Icaria de la ciudad, en un incidente totalmente ajeno al acaecido en la Carrera de la Mujer. Se trata de un hombre afectado por la caída de un árbol en el Parque de Carlos I, que ha sido trasladado al Hospital del Mar con politraumatismo.

El Servicio de Emergencias (SEM) ha atendido a nueve personas, ninguna de ellas de gravedad según confirma el propio SEM que ha desplazado cinco ambulancias al punto del accidente en el transcurso de la carrera popular. Tres de las personas heridas han sido trasladadas al Hospital de Sant Pau, otras dos al Hospital Dos de Mayo y dos más al centro de atención primaria y urgencias de Sant Martí, mientras las tres restantes no han requerido traslado a centro hospitalario.

El servicio meteorológico catalán había advertido ya de la posibilidad de fuertes vientos, y esta mañana ha revisado sus previsiones elevando el nivel de alerta en toda la costa central catalana, afectando a la región metropolitana de Barcelona. Se esperan rachas que pueden superar los 75 kilómetros por hora en una amplia zona, que eleva el riesgo a un nivel ámbar de 3 sobre 6.

El Ayuntamiento de Barcelona ha cerrado parques y jardines de modo preventiva y recomienda retirar objetos de balcones y terrazas que puedan provocar accidentes y extremar la precaución en las actividades al aire libre. El viento ya ha volcado contenedores y motos en diversos puntos de la ciudad.