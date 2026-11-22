La candidata al Congreso por Barcelona Miriam Nogueras, y el expresidente de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, durante un mitin de Junts, en la plaza Església. Alberto Paredes | EUROPAPRESS

Ni Jordi Pujol ni Artur Mas son militantes de Junts. Pero ambos expresidentes catalanes han acudido hoy al rescate del partido heredero de Convergencia para reclamar el voto para Miriam Nogueras en las elecciones generales del 29N. Unos comicios en los que Junts perderá dos diputados en el Congreso según todas las encuestas, mientras su máximo rival, Esquerra, se dispara por encima de la decena. «Votad Cataluña» han reclamado Pujol y Mas asumiendo el lema de Junts para estas elecciones, que este miércoles ha defendido también un Carles Puigdemont especialmente virulento contra ERC, Gabriel Rufián y su alianza con Podemos.

«Es la primera vez que Pujol, Mas y Puigdemont están juntos en el mismo acto y pidiendo lo mismo» ha proclamado la candidata Miriam Nogueras. «No lo hacen por nostalgia, lo hacen porque saben lo que nos jugamos el domingo» ha añadido la juntera, que ha relatado una comida compartida con Pujol hace unas semanas en la que el veterano fundador de CDC y hacedor de la Generalitat democrática se comprometió a apoyar públicamente su candidatura.

Miedo a Vox

«Yo lo tengo claro, estoy con Nogueras y la gente de Junts» ha asegurado Pujol en un mensaje de vídeo, tras disculparse por no acudir en persona al mitin central del partido, que ha reunido a unas 300 personas en Castelldefels, Barcelona. Más contundente se ha mostrado Mas, que ha demostrado estar en plena forma al arremeter sin mencionarlo contra el candidato de ERC. «Cuando quiero ver payasos voy al circo» ha advertido al reclamar el voto para Junts en los próximos comicios generales. «Para ver comediantes voy al teatro y si quiero drama voy al cine, son mejores que los del Congreso y el Senado» ha añadido, agradeciendo a Nogueras y el resto de la lista de Junts su «solvencia y seriedad».

Mas ha recogido también el guante del lema republicano: «Defiéndete» para reclamar un voto en clave de ofensiva. El expresidente ha reconocido que «hay mucha gente con miedo e incertezas» ante un Gobierno de PP y Vox, pero también ha proclamado que ha llegado el momento de «que este país (Cataluña) pase a la ofensiva», argumentando que «si 40 años de Franco y 200 años de monarcas borbones no acabaron con el catalán por qué cuatro ministros de Vox nos tienen que dar miedo».

Inmigración

Puigdemont ha dirigido el ataque contra Podemos, socios de Esquerra, a los que ha asimilado a Vox. «Podemos y Vox son lo mismo para Cataluña en términos de inmigración» ha denunciado el expresident fugado, que ha reclamado «una voz libre, que no quiera quedar bien en los barrios de Madrid en los que triunfa Podemos» en otra crítica poco disimulada a Rufián.

Sin mencionar la polémica entrevista en la que afirmó haberse aprovechado de la «ambición desmedida» de Pedro Sánchez para conseguir la amnistía —ya la defendió en su intervención en el mitin del viernes en Lleida— Puigdemont ha defendido que «tenemos mucho trabajo para frenar el extremo españolismo de un lado y otro».

La candidata, por su parte, ha acusado a su rival republicano de «traspasar una línea roja» al «meternos en mismo saco que PP y Vox». Algo que a su juicio supone un «insulto» para «miles de catalanes que llevan años luchando contra PP y Vox». Nogueras le ha recriminado también que no esté dispuesto a recibir con honores a Puigdemont cuando regrese a Cataluña para concluir que «la buena gente de ERC no se merece esto» y pedir a los votantes republicanos el voto para Junts.