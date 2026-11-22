Migrantes a bordo de una patera rescatados por Salvamento Marítimo, este domingo en El Hierro Europa Press Canarias | EUROPA PRESS

En el Hierro se vivía una semana inusualmente tranquila en temas migratorios. Solo un cayuco había llegado hasta el pasado viernes a una isla con sus servicios sociales desbordados por la entrada constante de personas en situación irregular por mar. Pero el panorama cambió este fin de semana con un repunte en el número de embarcaciones cargadas de migrantes que necesitaron el rescate por parte de los servicios de salvamento. Se contabilizaron hasta seis desde el sábado con 300 migrantes que necesitaron asistencia.

La mayor parte de los rescates se concentraron ayer, donde se realizaron cinco rescates. Durante la madrugada del sábado al domingo se escoltaron dos embarcaciones hasta el muelle de La Restinga con 75 y 82 inmigrantes, respectivamente. Horas después se producía otro rescate, de un cayuco más pequeño que transportaba a 22 personas.

Respecto a la cuarta embarcación, fue pasadas las 12.00 horas de ayer cuando la patrullera Río Guadiato de la Guardia Civil avisó al Centro de Coordinación de Salvamento (CCR) de Tenerife de que había avistado un cayuco a doce millas de El Hierro y que lo escoltaba a puerto. La Salvamar Acrux relevó a la patrullera en la escolta, puesto que esta tuvo que dirigirse a otra zona para comprobar un nuevo eco en el radar, y trasladó a sus 35 ocupantes, entre ellos una mujer y un menor, a tierra.

Respecto al quinto cayuco, la Río Guadiato confirmó que el avistamiento detectado a unas diez millas de la isla correspondía con una nueva embarcación irregular y, junto a la

Salvamar Diphda, los escoltaron hasta el muelle. Viajaban 80 personas, entre ellas cinco mujeres y dos menores, que relataron a su llegada a puerto que habían partido hace seis días desde Sant Louis en Senegal, país de procedencia de la mayoría de los rescatados durante este fin de semana

La sexta embarcación de la que se tienen datos arribó el sábado. Se trataba de un cayuco con 67 subsaharianos a bordo, entre ellos cinco mujeres y cuatro menores.

Grave crisis

La situación en el Hierro es especialmente grave. Se trata de una isla de algo más de 12.000 habitante a la que han llegado solo este mes de noviembre más de 11.000 personas. Estas nuevas entradas vienen a agravar más si cabe la situación de estrés a los que están sometidos los recursos asistenciales y sanitarios de este territorio insular. Desde hace semanas, el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) está a más del doble de su capacidad, ya que acogía a más de 1.200 migrantes. El Gobierno aprobó la pasada semana en un real decreto ley urgente cinco millones de euros de «ayuda inmediata» para el «refuerzo sanitario y el impacto socioeconómico» del repunte migratorio de El Hierro. Estas cantidades se añaden a los 15,18 millones de la emergencia migratoria declarada la semana pasada tras una primera reunión interministerial, para «recursos de acogida, atención en costa y derivaciones». Sin embargo, el jefe del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo, se quejó de que todavía no había llegado «ni un euro» de esa partida..