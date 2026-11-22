Las candidata de Frente Amplio Ada Colau interviene en un mitin en Las Palmas de Gran Canaria. Angel Medina G. | EFE

Frente Amplio y su candidata a la Presidencia del Gobierno en las elecciones del 29N, Ada Colau, entra en el tramo final de la campaña con la vista puesta en los debates electorales, sobre todo en el formato a cuatro con sus homólogos de PSOE, PP y Vox. En el caso de la coalición de izquierdas el cabeza de lista por Madrid, Emilio Delgado, participará en el debate a ocho de los grupos parlamentarios organizado por Rtve. Luego, el martes Colau confrontará modelo de vivienda con el cabeza de lista del PP en otro debate que emitirá La Sexta.

Sin embargo, la cita que más expectativas despierta en Frente Amplio es el debate a cuatro que organizará la Academia de Televisión el próximo jueves, un día antes del cierre de campaña, donde tienen un doble objetivo, rebatir las tesis de PP y Vox y mostrar sus propuestas en vivienda, fiscalidad y feminismo.

Frente Amplio, como han apuntado diversos dirigentes, tiene expectativas hacia ese debate, sobre todo tras el mal desempeño del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el cara a cara con el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo. De esta forma, consideran que el debate a cuatro es el escenario para potenciar su línea de campaña: mostrar que son la candidatura que prioriza la vivienda, demostrar que Frente Amplio tiene las propuestas más ambiciosas para el país en el arco de la izquierda y ser el revulsivo para el bloque progresista.

Frente Amplio es consciente como el resto de partidos que la última semana de campaña es muy relevante para poder atraer a indecisos a los indecisos y consolidar la movilización del electorado progresista. Para el segundo tramo de campaña, Colau mantendrá en principio su actividad básicamente entre Madrid y Barcelona, donde los debates y la atención a medios serán la prioridad sobre los actos de candidatura, con el tradicional mitin de cierre de campaña fijado para el viernes en Madrid, junto a actos relacionados con la cultura y el feminismo.

Actos informativos y gira por cincunscripciones claves

El enfoque de campaña de la líder electoral de la coalición ha tenido un enfoque atípico donde los mítines clásicos han sido más limitados respecto a sus rivales de PP, PSOE y Vox, respecto a los actos más pedagógicos y de carácter informativo con el que dar a conocer sus propuestas programáticas.

Aparte, Colau ha seleccionado su gira de actos en circunscripciones clave como Asturias, Zaragoza y Canarias, donde ven factible arrebatar escaños a la derecha, y ha asistido a las comunidades más pobladas como Andalucía, Comunidad Valenciana, Madrid y Cataluña. De momento, no se han alcanzado la decena de autonomías que se había fijado inicialmente la candidatura.

En Barcelona, por ejemplo, tuvo lugar el mitin central del ecuador de campaña con figuras destacadas del espacio como el ministro Ernest Urtasun, el cabeza de lista por Madrid Emilio Delgado y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. La candidatura ha recurrido a una estrategia basada en la coralidad de referentes para llegar a los diversos territorios, activando a los distintos dirigentes y ministros del espacio para cubrir las distintas comunidades autónomas.

El 10 % es el objetivo

Frente Amplio aspira a sobrepasar el umbral del 10 % de voto en estos comicios y tiene marcadas 17 provincias como «prioritarias» para reivindicarse como el voto clave en la izquierda en estos territorios, dado que en esas circunscripciones puede arrebatar escaños a la derecha sin perjudicar al PSOE.

Concretamente las provincias donde ve opciones de representación son A Coruña, Alicante (segundo escaño), Asturias, Baleares, Barcelona, Córdoba, Granada, Las Palmas, Madrid, Málaga, Navarra, Vizcaya, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Tarragona y Zaragoza.De esta forma, la coalición recalca que crecer en votos en estas provincias implica disponer de siete y ocho diputados más para el bloque progresista, como el caso de Baleares, A Coruña o Las Palmas, entre otros.