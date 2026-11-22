Ana Pontón llama a la ciudadanía a «concentrar todo o voto galego no BNG para que Galiza se faga valer en Madrid e para gañar unha vida digna»
ESPAÑA
El cabeza de lista al Congreso por A Coruña, Néstor Rego, asegura que el partido nacionalista «é a única alternativa na Galiza para transformar o País»22 nov 2026 . Actualizado a las 18:21 h.
La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, llamó durante su acto de campaña en Ribeira a concentrar en el partido este 29N todo el voto gallego, «todo o voto das persoas que levan Galiza na cabeza e no corazón e que quere defender o dereito a unha vida digna». «Se queremos que os nosos problemas teñan solucións, se queremos que as necesidades dos galegos e das galegas teñan peso e se atendan en Madrid só hai unha opción, concentrar todo o voto galego no BNG», proclamó junto al cabeza de lista al Congreso por A Coruña, Néstor Rego, en un mitin de campaña en el que también participaron la candidata por la comarca, Rosana Pérez, y el portavoz municipal y candidato a la Alcaldía, Luís Pérez.
Pontón remarcó que el voto BNG é «o que vai defender a vida dos galegos e das galegas, o que vai poñer a cara e o corpo para que o País gañe peso político e se faga valer en Madrid». Peso político, explicó, significa más inversiones, mejorar las infraestructuras, reforzar los servicios públicos o más recursos, por ejemplo, para la vivienda.
«En definitiva, a papeleta do Bloque é a que representa a defensa do dereito da cidadanía galega a ter unha vida digna e non ser tratada como se fose de segunda, fronte a un bipartidismo que só busca votos en campaña electoral e logo goberna catro anos sen atender os problemas e as necesidades do País», asegura la candidata.
En este sentido, Pontón criticó al PP por, según ella, querer presentar ahora a Feijoo como un gran gestor cuando su alance al frente de la da Xunta fue «dinamitar a política pública de vivenda, recortar en sanidade, educación e dependencia e triplicar a débeda pública. También afeó a Pedro Sánchez que «presuma agora duns descontos nas peaxes da AP-9 que só foron posible grazas ao BNG» al tiempo que le recordó que los gallegos e las gallegas aún esperan a que se le ponga fin a la «estafa» con la que, denunció, ya puideron acabar y no quisieron.
Por esto, Pontón llama a ir votar este 29N al Bloque: «para que Galiza aumente o seu peso político e se faga valer e para defender políticas valentes a favor da maioría social como fixeron os galegos e as galegas na pasada folga xeral cun seguimento e unhas mobilizacións masivas en defensa da vivenda e dunha vida digna. E este 29 de novembro temos que saír tamén a defendelas co voto BNG».
La líder nacionalista advirtió sobre un contexto de involución a nivel internacional marcado por «las guerras e os xenocidios, no que se impoñen discursos de odio e no que se cuestionan os avances sociais que tanto custou conquistar». En esta línea, la portavoz nacional señaló que «non fai falta máis que ver a axenda de recortes do PP que xa aplica en Galiza un Alfonso Rueda que se pon a perseguir aos traballadores e traballadoras que están enfermos e collen unha baixa laboral», protetsando sobre como se están cuestionando también los derechos de las mujeres. «Xa lles digo que as mulleres non imos permitir nin un só paso atrás porque os nosos dereitos non se tocan, o voto de todas as galegas que non queren retroceder en igualdade», aseguró.
Así mismo, denunció como se ponen en tela de juicio los servicios públicos, cuestionando el mantenimiento del sistema público de pensiones o la inversión en sanidad y educación, mientras se aboga por aumentar el gasto militar. La portavoz nacional denunció que el Estado «enterrou 17.000 millóns de euros na guerra de Ucraína e situou o gasto militar no 2025 a 35.000 millóns, que o PP quere elevar até os 50.000 millóns, fondos que apostou por destinar a mellorar a vida da xente». «O problema non é que non haxa recursos, o problema é cales son as prioridades e no BNG temos claras as nosas: menos gasto militar e máis gasto social; non queremos cartos en bombas e guerras, queremos paz e servizos públicos de calidade e isto é o que representa tamén a nosa papeleta», detalló.
La portavoz nacional criticó que este modelo conduce a una mayor desigualdad social, pero también entre territorios, con un diseño centralizado según el partido en lo que Galicia pierde. «Nos últimos anos no Estado todas as nacións e comunidades perderon peso menos unha, Madrid», explicó para evidenciar, según el BNG, un sistema profundamente centralista que concentra inversiones y todos los centros de poder. «Se queremos romper con ese modelo, temos que apostar con forza por que Galiza se faga valer», resumió para concluir apelando a llenar las urnas de papeletas del BNG el 29N. «A xente que leve a este País na cabeza e no corazón, que queira políticas diferentes e transformadoras, que queira defender dereitos avanzados, as mulleres que non queremos dar nin un só paso atrás ou os mozos e mozas que queren ter futuro en Galiza, este 29 de novembro a votar con ilusión polo BNG», concluyó.
Pola su parte, Néstor Rego también llamó a votar masivamente al BNG porque «é a única alternativa na Galiza, cumpre cos intereses do País, cos dereitos sociais das clases populares e é un muro de contención contra o bloque reaccionario». El cabeza de lista al Congreso por A Coruña puso en valor el trabajo realizado por el BNG durante la legislatura y el hecho de que «sermos a única forza política que puxo enriba da mesa un paquete de medidas para mellorar as infraestruturas ferroviarias, poder termos cercanías, as infraestruturas viarias, o medio ambiente, as bonificacións da AP-9 e a súa transferencia, máis fondos para a dependencia, a suba das pensións mínimas e non contributivas por riba do IPC ou a implantación de novos xulgados de violencia machista, entre outras moitas melloras da calidade de vida dos galegos e das galegas».
«Cumprimos e fomos a voz insubornábel dos intereses dos galegos e das galegas», por iso, recalcó, «pedimos á sociedade galega máis forza para o BNG en Madrid» e dirixiuse especialmente á mocidade: «Precisamos que a mocidade que deu un exemplo de dignidade na defensa da vivenda, dos seus dereitos e contra o fascismo nas mobilizacións do 11N, traballe para trasladar ás urnas o 29N toda esa forza para enchelas de votos ao BNG» terminó.