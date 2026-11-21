El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en La Moncloa. Eduardo Parra | EUROPAPRESS

El cuento chino del voto útil. La manera más fácil que tienen los trileros de los partidos de robarles los votos fronterizos a los rivales. Los ansiolíticos de las encuestas les ponen nerviosos. Hoy y mañana se publican las últimas sin grandes novedades. La ley española es tan surrealista que los últimos cinco días no se podrán dar a conocer. Algo increíble en una democracia consolidada. Empezarán entonces a asomar los sondeos con frutas, firmados desde Andorra o Portugal. La ley y la trampa. Tenemos que corregir este fallo de nuestro sistema. Como la necesidad de establecer una sola semana de campaña, total los políticos siempre están on fire. Siete días llegan y sobran para explicarse. Menos insultos y más ideas. Sánchez agitó el voto útil desde o forno do Sar y seguirá insistiendo con que todos vayamos a votar. Por él, claro. Los gestos lo delatan. Está más compulsivo que nunca. Se le desencaja la cara con una facilidad que mete miedo. Baila de forma extraña, como volvió a hacer en Santiago. Por cierto, ¿bailar y reír de esa manera, justo el candidato que estaba al mando cuando contamos los muertos de la dana, los fallecidos en Adamuz o los cadáveres de Urda, es decente? La respuesta la dejó en su mano.

Leer más: Sánchez no sabe debatir César Casal

Manuel Fraga decía que nadie se quedase en casa. Era su estribillo que repetía sin parar a medida que se acercaba la fecha. Queda una semana y parece que no hay aún sobresaltos. Sánchez necesita movilizar todo lo movilizable. Desde que empezó esta carrera, el PSOE agita la fantasía húmeda de la movilización. Meter miedo con el lobo de Abascal, al que Broncano convirtió en cordero. Consideran los fontaneros del PSOE que una participación muy alta, del 75 por ciento, les puede favorecer. Hay expertos que creen que, en unas elecciones tan polarizadas e inflamables, es fácil que haya más votantes, pero que el incremento lo notarán los dos bloques, no solo uno.

La izquierda, al principio, parecía con más tendencia al abstencionismo y se está recuperando. Pero no duden que, cuanto más se vea desde la derecha que los zurdos irán a la urna, más se moverán para aumentar sus votos. Esta campaña la partió en dos Sánchez. Y hay una mitad muy cabreada, incluso de gente que ha votado pocas veces, que no lo quieren ver más como presidente. Ese rechazo a Sánchez le puede pasar factura el domingo, incluso aunque las cifras de participación sean altas. Es lógico que nadie quiera quedarse en casa cuando se ha apelado demasiado a votar con las tripas. Unos y otros, elijan lo que elijan, deben votar con la cabeza. Sin dejarse llevar por los mensajes emocionales. Decidiremos cuatro años. No un retroceso de cuarenta como vende el buen comercial que es Pedro Sánchez. Él se juega, desde su cesarismo, todo o casi nada. No creo que ni perdiendo se marche.