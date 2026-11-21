El presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, participa en un mitin de campaña. Salvador Sas | EFE

El presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, ha asegurado este sábado en Santiago de Compostela que solo Alberto Núñez Feijoo puede hacer posible que, tras ocho años, haya en Madrid un Gobierno «fuerte» que «defienda» el sector marítimo gallego. Durante una jornada sectorial celebrada con motivo del Día Mundial de la Pesca ante unos 200 representantes del sector, Rueda ha abogado por una «verdadera política de Estado» en materia pesquera y ha sostenido que para garantizar que el mar tenga «futuro» es preciso apostar por el modelo del Partido Popular.

El presidente de los populares gallegos ha apostado por acabar con la «parálisis» causada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que ha acusado de dejar desatendida una industria que genera 50.000 empleos directos en Galicia, que son el 50 % de los de España y el 10 % de los de la UE.

«Necesitamos un Gobierno fuerte en España que pueda hacer fuerza en Europa», ha destacado el dirigente popular, quien ha reclamado un fondo europeo específico y suficiente, una nueva Ley estatal del litoral inspirada en el modelo gallego para compatibilizar protección y actividad económica, y unos presupuestos actualizados.

Ha avanzado también que desde la Xunta serán igualmente «exigentes» con Madrid para que Galicia siga siendo la primera potencia pesquera europea. En el encuentro también ha intervenido la número tres de la candidatura al Congreso por Ourense, Rosa Quintana, exconselleira do Mar, quien ha rechazado las políticas que buscan la desaparición de la flota industrial. «No podemos permitir que se decida el futuro del sector con prejuicios ni con ocurrencias de quien desconoce su realidad», ha señalado Quintana, quien ha defendido que la sostenibilidad ambiental debe ir unida a la económica y social.

La política ha desgranado medidas como un Plan de Renovación de la Flota «sin que modernizar signifique perder capacidad pesquera», cláusulas espejo para las importaciones, embarques remunerados para favorecer el relevo generacional y exenciones en el IRPF de hasta 60.000 euros para tripulantes en aguas extranjeras, además de urgir la rebaja del IVA del pescado y el fomento de su consumo en colegios y hospitales porque «apoyar el sector es también conseguir que sus productos lleguen a más mesas».

Por su parte, la actual responsable de Mar del Gobierno gallego, Marta Villaverde, ha reivindicado que el Partido Popular es el «partido de la pesca» y ha contrapuesto la gestión autonómica, con 23 millones de euros movilizados para recuperar los bancos marisqueros afectados por los temporales, a la inacción del Ejecutivo central. «Nosotros no nos quedamos en los anuncios. Nosotros ponemos recursos, trabajo y soluciones», ha enfatizado Villaverde, que ha incidido en la necesidad de garantizar el relevo generacional y compatibilizar la conservación ambiental con la actividad económica.