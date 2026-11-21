Sánchez solo se impondría en escaños en cuatro provincias, y Feijoo lidera en 19
REDACCIÓN / LA VOZ
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El PP superaría en doce diputados al PSOE, y rebasaría la mayoría absoluta junto a Vox al sumar 192 representantes entre ambos, según Sondaxe22 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El Partido Popular amplía su ventaja sobre el Partido Socialista al término de la primera semana de campaña, según el tracking de Sondaxe para La Voz, y rebasaría la mayoría absoluta junto a Vox al