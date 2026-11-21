El candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno de España, Pedro Sánchez (d) junto al ministro, Ángel Víctor Torres (i), durante el mitin que ofrece en el Puerto De la Cruz en Tenerife. Ramón de la Rocha | EFE

Pedro Sánchez ha arrancado este sábado su jornada electoral en Canarias reivindicando la gestión de su Gobierno durante los últimos ocho años y elevando el tono, aún más si cabe, contra PP y Vox. En un mitin en Tenerife, el secretario general del PSOE defendió las políticas sociales, como la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o haber «multiplicado por cinco» la financiación del Sistema Nacional de Dependencia, impulsadas durante los dos mandatos en los que ha estado al frente del Ejecutivo. Además, volvió a presentar los comicios del próximo 29 de noviembre como una elección entre los avances de los últimos años y la «involución» que, a su juicio, representan las derechas.

Sobre esa idea construyó buena parte de su intervención, en la que volvió hacer un llamamiento a la movilización para frenar a Alberto Núñez Feijoo y a Santiago Abascal, sobre quienes dijo que «no son dos derechas, sino una única involución». Sánchez fijó en un 75 % la participación que, a su juicio, necesita la izquierda para alcanzar los 176 escaños progresistas y poder continuar con sus políticas. Es decir, volvió a reclamar ese voto útil que enfada a sus actuales socios de Gobierno, quienes lo interpretan como una forma de rendición al bloque conservador y que persigue un único objetivo: lograr un mejor resultado para el PSOE, aunque eso suponga que no se puede revalidar el Ejecutivo de los socialistas en alianza con Frente Amplio -heredero de Sumar. «Para que no nos deroguen estas medidas, para que continuemos avanzando en derechos y libertades», reclamó el presidente, que situó el voto socialista como el único capaz de frenar a las derechas.

Para explicar qué entiende por esa «involución» que achaca al líder popular y al voxista, el jefe del Ejecutivo recurrió a algunos de los principales asuntos que han marcado la campaña y que formaron parte de los momentos más tensos del cara a cara del pasado jueves. Sánchez situó entre ellos la amenaza, todas achacadas a Feijoo, de derogar la ley de eutanasia, la posibilidad de privatizar las pensiones o dejar en manos de la patronal la subida del SMI. Frente a estas propuestas, reivindicó las medidas impulsadas por su Ejecutivo y recordó cuáles serían sus prioridades para los próximos cuatro años si finalmente consigue hacerse de nuevo con La Moncloa. Se refirió, así, a iniciativas como blindar las pensiones y la ley de eutanasia en la Constitución, aumentar el peso de la sanidad, la educación y la vivienda frente al gasto en defensa.

A partir de ahí, Sánchez volvió a recurrir a una de las ideas que más está explotando durante esta campaña: la contraposición entre la «buena política» y la «mala educación». En el primer bloque situó la subida del SMI, la revalorización de las pensiones o la negociación entre sindicatos y patronal para mejorar las condiciones laborales.

En el segundo colocó a sus adversarios, con especial atención a Feijoo, al que reprochó haber cuestionado la actuación de los sindicatos y haber considerado «un disparate» la huelga general convocada por la vivienda. «Lo que es mala educación es llamar cáncer a las bajas laborales», sostuvo el presidente, recordando la frase que tanta polémica suscitó alrededor del líder popular, que también cargó contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por el ático de Chamberí y contra la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo, de quien dijo que «quien siempre ha vivido desde los privilegios, nunca podrá hablar de los derechos de la gente».

«Yo no sé lo que vota el Papa»

El presidente utilizó también el escenario internacional para reforzar su advertencia sobre el avance de la ultraderecha y presentar las elecciones españolas como parte de una disputa política que trasciende fronteras. Citó a Donald Trump, Jair Bolsonaro y Javier Milei como ejemplos de esa deriva y cuestionó qué «de bueno» habían aportado sus gobiernos. Frente a ellos, reivindicó el modelo que, a su juicio, representan las políticas socialdemócratas y aseguró que España fue el primer país en frenar a la derecha en el 2023 y que volverá a hacerlo ahora.

En ese mismo relato, recurrió al papa León XIV para reforzar su llamamiento a la participación. Aunque dijo desconocer a quién votó el pontífice en las elecciones estadounidenses, sí destacó sus posiciones sobre inmigración, emergencia climática, inteligencia artificial y el papel de los sindicatos, entre otros asuntos. «Yo no sé lo que vota el Papa León XIV, pero sí lo que piensa (sobre todos estos asuntos», aseguró el líder socialista.

También recordó el respaldo recibido de Lula da Silva durante la campaña, con quien mantuvo un encuentro a principios de semana y a quien han utilizado desde que ganó las elecciones en Brasil a finales de octubre como el ejemplo más claro «para frenar a la internacional reaccionaria». Cerró su comparecencia apelando a sus votantes, y a los indecisos: «Fuimos los primeros y seremos los siguientes. A por la victoria, a votar, a ganar y a gobernar cuatro años más».