José Bono reprocha a Felipe González que vote en blanco y le pide que no haga «el tonto»
ESPAÑA
El exministro de Defensa comenta al expresidente del Gobierno que «el Partido Socialista te debe mucho a ti, pero tú más al Partido Socialista» y que «si se te ha ido el tiro, recupéralo»21 nov 2026 . Actualizado a las 17:10 h.
El expresidente de Castilla-La Mancha y exministro de Defensa José Bono ha reprochado este sábado a Felipe González que diga que va a votar en blanco y le ha pedido que no haga «el tonto». Durante su intervención en un acto público del PSOE en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), Bono ha espetado a González: «Felipe, haz el favor, no hagas el tonto; que nosotros te queremos; que nosotros te admiramos».
Además, Bono comenta al expresidente del Gobierno: «el Partido Socialista te debe mucho a ti, pero tú más al Partido Socialista». Bono ha añadido que es normal que todo el mundo tenga «discrepancias», y ha ironizado al afirmar que, «cuando ya se tienen ciertos años, que yo voy a cumplir 76, algunos días se te va el tiro», y ha pedido al expresidente del Gobierno que «si se te ha ido (el tiro), recupéralo».
González, que en los últimos años ha sido muy crítico con Pedro Sánchez, había expresado su intención de votar en blanco el pasado octubre en un coloquio en Málaga, donde dijo que ese voto en blanco explica lo que siente: «la carencia de representación».
Sánchez, en una entrevista el pasado 12 de noviembre en Rtve, se mostró confiado en dar argumentos a González para que su voto el 29N «pase del blanco al rojo».