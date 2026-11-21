La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo Yolanda Díaz, durante un acto de Frente Amplio, en el Parc Sant Martí, en Barcelona. Lorena Sopêna | EUROPAPRESS

La vicepresidenta segunda del Gobierno y exlíder de Sumar, Yolanda Díaz, se ha metido de lleno este sábado en campaña al participar como telonera de Ada Colau en un mitin de Frente Amplio, que aspira a repetir la gesta del 2023, cuando la coalición de izquierdas fue clave para que gobernara el PSOE.

Díaz ya estuvo el pasado lunes en un acto de campaña de Frente Amplio para expresar públicamente su respaldo a esta candidatura, heredera de Sumar, pero en aquella ocasión simplemente acudió como público a una charla de vivienda protagonizada por Colau en Madrid y no intervino.

Este sábado, en cambio, ha sido una de las participantes en el mitin central de campaña que Frente Amplio ha celebrado en Barcelona, donde tanto ella como Colau han pedido la movilización del electorado para tratar de emular el resultado de las elecciones generales del 2023.

En aquellos comicios, Díaz impulsó contra reloj una candidatura de unidad a la izquierda del PSOE que reunió a 15 organizaciones políticas, incluyendo a Podemos, y que logró generar muchas expectativas e ilusión entre una parte del electorado. Este proyecto, articulado en torno al partido Movimiento Sumar, creado por ella misma, consiguió 31 escaños en el Congreso, lo que hizo posible en buena medida revalidar un gobierno de coalición con el PSOE, en aquella ocasión con Sumar en vez de con Unidas Podemos.

Frente Amplio aspira a repetir en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre esta gesta, aunque en la coalición son conscientes de que el escenario actual es muy diferente al de hace tres años. Ahora la mayoría de encuestas dan mayoría absoluta a PP y Vox, mientras que Frente Amplio, que ha integrado también a 15 organizaciones pero solo se presenta junto a Podemos en tres territorios, obtendría alrededor de diez diputados, según los sondeos.

La otra gran diferencia es que Colau fue designada en el último momento para liderar la coalición de izquierdas en vez de Díaz, que el pasado mes de febrero anunció que no repetiría en listas y que recientemente ha retirado su candidatura para la dirección general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Pero su figura sigue siendo relevante en Frente Amplio, sobre todo por su papel como ministra de Trabajo y por haber impulsado medidas como la reforma laboral o la subida del salario mínimo interprofesional, de las que saca pecho en campaña incluso el propio presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez.

Es posible que Díaz vuelva a participar en un acto de Frente Amplio antes del 29N, aunque fuentes de la candidatura señalan a EFE que no hay nada cerrado por el momento.

Colau llama a las urnas por la vivienda: «Lo hicimos en Barcelona y lo haremos en el Estado»

La candidata del Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno en las elecciones generales, Ada Colau, ha hecho un llamamiento a la mayoría social y trabajadora para luchar por el derecho a la vivienda el próximo 29 de noviembre: «Lo hicimos en Barcelona y lo haremos en el Estado».

Lo ha dicho en el acto central de campaña del partido en Barcelona, este sábado en el Parc de Sant Martí, junto a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; el cabeza de lista por Madrid, Emilio Delgado; el ministro de Cultura y número 2 por Barcelona, Ernest Urtasun, y el alcaldable de los Comuns en la capital catalana, Gerardo Pisarello.

Ante unas 2.500 personas según la organización, la convocatoria más multitudinaria del partido en esta campaña, ha reivindicado la manera de hacer política de las formación agrupadas en el Frente Amplio, desafiando a los que «quieren imponer el miedo y la tristeza».

También ha reivindicado los logros de Sumar en el Gobierno y de los Comuns en Barcelona, que ha prometido replicar «con muchas más competencias y con mucho más presupuesto» a favor de los derechos de los trabajadores, que ve amenazados por los especuladores y los ultra ricos.

En este sentido, ha pedido fuerza para «arrasar y poner en su sitio, en una esquina del Congreso», a PP y Vox para que no puedan hacer daño, y se ha dirigido al PSOE: «No es aceptable que un partido que quiere liderar un gobierno progresista baje los brazos. Por eso estamos aquí el Frente Amplio, porque nosotros nunca nos rendiremos».

Urtasun: «Derrotismo» de Erc y PSOE

Urtasun ha reprochado a ERC su «derrotismo» ante un posible gobierno de PP y Vox, pero también el del PSOE por, según él, no contestar a las mentiras del PP en los debates electorales y ha asegurado que pes a ello, el Frente Amplio no bajará los brazos.

«Ante la política de la resignación y la política de la contemplación, aquí está el espacio que representa la política de la transformación para mejorar la vida de la gente», ha sostenido el ministro, que ha defendido que no quieren tener la razón desde la grada, sino asumir responsabilidades.

Ha asegurado que en el Frente Amplio siempre priorizarán «67.000 contratos estables en Cataluña gracias a la reforma laboral que 67.000 retuits en las redes» y se ha erigido en defensa de la libertad que, según él, significa que nadie arbitrariamente pueda decidir sobre la vida del resto.

Pisarello: «Dispuestos a mostrar los dientes»

Pisarello ha prometido que lucharán por los intereses de los trabajadores contra PP y Vox, dentro o fuera del Ejecutivo, y ha criticado a Sánchez: «Si te has quedado afónico, si ya no puedes ladrar, aquí tienes un montón de frenteamplistas dispuestos a mostrar los dientes».

Al candidato de ERC al Congreso, Gabriel Rufián, ha reprochado el voto republicano en contra de la reforma laboral: «Nos cuesta mucho imaginarnos al presidente Lluís Companys, ministro de un gobierno de la República, votando en contra de una reforma laboral que le reivindicaba la mayoría sindical de Cataluña».