El líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijoo, y el presidente de la Generalitat y presidente regional del partido, Juanfran Pérez Llorca (i), saludan a su llegada al mitin celebrado este sábado en la Plaza de Toros de Valencia. Biel Aliño | EFE

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijoo, ha logrado «reventar» este sábado la plaza de toros de Valencia al completar el aforo de 12.000 personas, según han informado fuentes del Partido Popular. Feijoo ha elegido para este mitin en pleno ecuador de campaña el coso valenciano, símbolo de las grandes mayorías absolutas del Partido Popular, con el objetivo de hacer una demostración de fuerza electoral ante las generales del 29 de noviembre.

El líder del PP ha compartido escenario con el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, la alcaldesa de la ciudad y candidata número uno al Congreso por Valencia, María José Catalá, y el presidente del PP de Valencia, Vicente Mompó. De hecho, Mompó ha arrancado su mitin recordando que ya le dijo a Feijoo que iban a llenar la plaza y que la iban a «reventar». «Hemos reventado la plaza, ¿sabéis que nos queda hacer? Reventar las urnas el 29 de votos, trabajando trabajando y trabajado», ha demandado. También Llorca ha sacado pecho del éxito de abarrotar el coso valenciano y ha resaltado que es las «novena vez» que el PP llena el recinto taurino.

Lleno el graderío de arriba

Antes del acto, el PP ha amenizado el acto con música actual y de los años 70 y 80 para contentar a todos los asistentes, que han agitado banderas del PP, de España y de la Generalitat valenciana. El PPCV considera que esta plaza es la «casa» del partido y han querido reunir aquí a «los abuelos que vieron ganar a Aznar y los nietos que verán ganar a Feijoo», según fuentes de la formación.

Este mitin es el más multitudinario de los que ha celebrado Feijoo hasta ahora y para ello ha movilizado alrededor de 300 autobuses de distintos rincones de la Generalitat valenciana, según fuentes de PPCV. De hecho, el PP ha llenado también el graderío de arriba de la plaza de toros, que se ha quedado vacío en otras ocasiones. El PP llega ilusionado y con la moral alta a este mitin multitudinario, justo dos días después del debate cara a cara entre Feijoo y Pedro Sánchez, un duelo en el que «arrasó» el candidato popular, que dejó «noqueado políticamente» al jefe del Ejecutivo, según fuentes populares. Pese a ese «éxito», en Génova aseguran que no hay que confiarse y hay que seguir buscando votos hasta el último día de campaña, un mensaje que han repetido los distintos intervinientes de este mitin en Valencia.

Feijoo es consciente de que la Comunidad Valenciana es una plaza clave porque esta autonomía reparte 33 escaños (la cuarta con más diputados por detrás de Andalucía, Cataluña y Madrid). En el 2023, el PP fue la fuerza ganadora al lograr 13 escaños, seguido del PSOE (11), Vox (5) y Sumar-Compromís (4). Este recinto taurino es escenario emblemático para los populares -que la definen como un «talismán»- durante las últimas décadas, especialmente durante los gobiernos de Eduardo Zaplana, Francisco Camps y Rita Barberá. En su discurso, Catalá ha tenido un recuerdo para Barberá, recordando que el próximo lunes hará 10 años de su muerte.

La última vez que el PP se dio cita en esta plaza de toros fue el 21 de mayo de el 2023, en mitad de la campaña de las elecciones autonómicas y municipales. Feijoo estuvo entonces arropado por el candidato del PPCV a la Presidencia de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y la candidata a la Alcaldía de la ciudad, María José Catalá.

Vox elige la plaza de toros para su mitin de cierre

Vox también ha reservado este recinto para su gran mitin de cierre de campaña, el próximo 27 de noviembre. Los de Santiago Abascal también buscarán exhibir músculo electoral en el acto que pondrá broche final a la campaña electoral.

Sin embargo, el portavoz de campaña del PPCV, el senador Gerardo Camps, aseguró este viernes que al PP no le preocupa y añadió que le parece «fenomenal que los recintos en períodos electorales se llenen y con el máximo de gente», algo que, a su juicio, demuestra «la pulsión» y «el interés de los ciudadanos por una campaña electoral». Eso sí, dejó claro que el PP lleva llenando este coso «más de 40 años».