El presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, la presidenta de la Academia de Televisión, María Casado y el presidente del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijoo. EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS

Los partidos pasaron ayer la resaca del debate cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijoo con reacciones contrapuestas. En el ala socialista del Ejecutivo resaltaron que están muy satisfechos con el resultado y la estrategia de Sánchez, porque no entró en el espectáculo que, a su juicio, quería plantear Feijoo. Respecto al perfil ofrecido por el presidente, que apenas respondió a los duros ataques de su oponente, en la Moncloa aseguran que el objetivo era ganar la confianza de los votantes indecisos y los moderados, y no tanto reforzar el voto de la izquierda, que ya consideran consolidado.

En el Gobierno anteponen el estilo de un presidente que demostró tener un modelo claro y que quiere explicarlo frente a un Feijoo que se limitó a atacar a Sánchez con unas malas formas que demuestran que no está preparado para ser presidente del Gobierno. «No es un combate de boxeo ni un Operación Triunfo», señalan para justificar la actitud pasiva de Sánchez.

El PP celebra la victoria

En el Ejecutivo acusan a Feijoo de haber llenado el debate de barro y mentiras y destacan que Sánchez no cayó en la trampa de su oponente sobre los asuntos que quería imponer y utilizó el cara a cara para hablar directamente a los ciudadanos. Reconocen que el candidato socialista hizo en esta ocasión un ejercicio de contención ante la actitud beligerante de Feijoo.

El PP celebró, sin embargo, lo que consideró una victoria rotunda de Feijoo en los cinco apartados del debate. Aun así, mostró prudencia y no dio por ganadas las elecciones. El secretario general del PP, Miguel Tellado, calificó de «histórico» el cara a cara y auguró que anticipa un «cambio» para España. También el portavoz nacional del partido, Borja Sémper, destacó que el debate permitió evidenciar el «agotamiento» del proyecto político de Sánchez. Sémper aseguró que Feijoo estaba «muy satisfecho» y «muy contento» con el resultado, especialmente porque el cara a cara permitió demostrar que existe un «proyecto alternativo de ilusión y de futuro para España».

Pero las reacciones llegaron también del resto de partidos, con especial protagonismo de las formaciones de izquierda, muy críticas con la posición que adoptó Sánchez al no replicar a la mayoría de las acusaciones de Feijoo. La líder del Frente Amplio, Ada Colau, calificó de «fallido» el debate porque no se plantearon soluciones reales a problemas como el de la vivienda y porque vio a un presidente del Gobierno que «había bajado los brazos» frente a Feijoo. Según Colau, este no es el momento para hacerlo.

El número dos del Frente Amplio por Barcelona y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, puso el foco en las consecuencias electorales de lo ocurrido en el cara a cara. A su juicio, lo que quedó en evidencia fue que los socialistas no pueden «combatir» solos para impedir un posible Gobierno del PP y Vox y que el Frente Amplio es «absolutamente imprescindible» para evitarlo y reeditar «una mayoría de izquierdas».

El candidato de ERC, Gabriel Rufián, señaló que Sánchez estuvo «mal asesorado» y no estaba bien preparado. Consideró, por ello, que Feijoo se «comió» a Pedro Sánchez durante el debate.

La candidata de Podemos, Irene Montero, criticó que el cara a cara evidenciara que los líderes del PP y del PSOE están «desconectados de la realidad» e indicó que se debería haber hablado del derecho «a la libertad de huelga, de las profes en lucha o la violencia machista».