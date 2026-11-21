Ana Pontón le pide a la juventud gallega que vote «o 29N como nas galegas, cun apoio masivo ao BNG para defender o seu futuro»
ESPAÑA
La portavoz del BNG apela a «que ninguén quede na casa» y a «convencer aos seus maiores para que sumen a súa papeleta ao Bloque, a forza na que confían»21 nov 2026 . Actualizado a las 14:17 h.
La portavoz nacional, Ana Pontón, participó en un acto de Galiza Nova en Vigo desde donde destacó tres mensajes a la juventud gallega: «que voten como fixeron nas eleccións galegas», repetiendo el gran apoyo que obtuvo el BNG; «que convenzan aos seus maiores para que sumen a súa papeleta á forza na que eles confían para defender o seu futuro», y por último una llamada a la movilización animamndo a que «ninguén quede na casa o 29N».
El BNG fue la fuerza más votada por la juventud en las autonómicas, según el partido, más del 50 % de los menores de 45 años optaron por la formación nacionalista. Ahora, Pontón apela a esa «xente nova orgullosamente galega, rebelde e inconformista» para que repita su apoyo masivo al Bloque.
«Agora tocan as xerais e pídovos que fagades o mesmo que nas galegas, que confiedes no BNG, que votedes masivamente ao BNG para defender o voso dereito a unha vida digna aquí. Pero pídovos máis, pídovos unha gran mobilización, empezando polos vosas casas; -cos vosos pais, nais, avós e avoas-; tedes que convencelos para que voten polo voso futuro collendo a papeleta na que confiades, a do BNG. E tendes a miña palabra de que nos vós imos fallar», proclamou desde Vigo.
Durante el acto, Pontón también rebatió, según el Bloque, el relato «interesado» de que a juventud actual es de derechas. «En Galiza non», subrayó, destacando que la gente joven «é protagonista en todas as loitas sociais e na defensa de todas as causas xustas».
«Eu vexo unha mocidade galega comprometida que se mobiliza pola Paz; que loita pola igualdade coa forza do feminismo; que pelexa polos seus dereitos, que acampa nas prazas reclamando unha vivenda digna, unha mocidade orgullosa do que somos que baila en galego, canta en galego e se namora en galego. Portades a bandeira do arco iris, porque queredes unha Galiza diversa, inclusiva, na que cada quen sexa o que queira ser», declaró la portavoz nacional en su intervención.