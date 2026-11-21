La candidata de Frente Amplio a las elecciones generales del 29N, Ada Colau, durante un acto de Comuns-Front Ampli, en el Parc Sant Martí, en Barcelona. Lorena Sopêna | EUROPAPRESS

La candidata de Frente Amplio, Ada Colau, ha acusado al presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, de «resignarse» ante un posible ejecutivo de PP y Vox tras las elecciones generales del 29N, y ha asegurado que la coalición de izquierdas que ella lidera no «bajará los brazos».

En el mitin central de campaña, celebrado este sábado en Barcelona, Colau ha sido muy crítica con Sánchez al igual que la vicepresidenta segunda del Gobierno y exlíder de Sumar, Yolanda Díaz, que ha intervenido previamente en el acto. «No es aceptable resignarse a que gobierne la derecha y la extrema derecha en este país. No es aceptable faltarle al respeto a la gente trabajadora que está cada día dándolo todo para mantener una vida digna, para llegar a final de mes, para sacar adelante este país y que no quiere retroceder ni en derechos ni en libertades», ha dicho Colau en alusión al PSOE y a Sánchez.

Al respecto, ha insistido en que «no es aceptable que un partido que quiera liderar un gobierno progresista en este país baje los brazos», pero ha señalado que por eso está Frente Amplio, que aspira a frenar en las urnas a PP y Vox y a revalidar ejecutivo con el PSOE tras las elecciones generales del 29 de noviembre.

«Nosotros nunca nos rendiremos. Jamás», ha asegurado en el acto, el más numeroso hasta la fecha de Frente Amplio, con alrededor de 2.500 personas, según fuentes de la coalición, y en el que también han intervenido los candidatos Ernest Urtasun y Emilio Delgado.

Colau ha reprochado a Sánchez que en sus mítines, «antes de ponerse a bailar», presuma de medidas impulsadas por los ministros de Sumar (ahora Frente Amplio), como la subida del salario mínimo, la reforma laboral o las ayudas a la dependencia, y ha marcado distancias con el PSOE por su forma de hacer política.

«Hemos demostrado tres características que yo creo que le faltan al actual Partido Socialista. Quizás las tenía hace años, pero yo creo que ahora le faltan: una es imaginación política; la otra es valentía; y la tercera, y más importante, es acordarte de que estás en las instituciones para servir a la gente trabajadora», ha señalado.

Por otro lado, ha calificado de «decepcionante» el cara a cara del pasado jueves entre Sánchez y el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, y ha dicho que ella tiene muchas ganas de participar en el debate entre los principales candidatos de la semana que viene para «demostrar que hay una fuerza política que sí sabe escuchar la calle» en demandas como el derecho a la vivienda.

En un momento de su intervención, Colau ha cambiado del castellano al catalán para trasladar un mensaje directo a Feijoo. «Esa sonrisa que le quedó después del cara a cara se la vamos a congelar, igual que en el 2023. Vamos a darle la vuelta a las encuestas», ha afirmado la candidata, que ha pedido el voto de la gente trabajadora, jóvenes, mujeres, personas del mundo de la cultura y del colectivo LGTBI, entre otros, para «arrollar» el 29N.