El secretario general del PSOE, presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez (i), y el presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo (d), posan antes del único cara a cara previo a las elecciones generales. Eduardo Parra | EUROPAPRESS

Más de 10 millones de españoles fueron espectadores del cara a cara entre Sánchez y Feijoo, que expusieron sus argumentaciones sobre cinco bloques temáticos. ¿Pero qué es cierto y qué es falso en los datos aportados? Durante hora y media, ambos candidatos aportaron cifras y afirmaciones rotundas sobre diversas materias que necesitan ser comprobadas para que los votantes puedan ir a las urnas el próximo 29N con información veraz.

Newtral, El País, el diario HOY o la propia cadena pública, RTVE, entre muchos otros, analizaron el intenso diálogo de anoche entre ambos políticos, en los que ambos aportaron datos falsos y verdaderos sobre asuntos que les atañen. Estos fueron los principales puntos de discusión:

Urda y la campaña electoral

Alberto Núñez Feijoo estuvo en lo cierto al afirmar que Pedro Sánchez que bailara 48 horas después del funeral celebrado en Toledo por las víctimas del accidente ferroviario de Urda, al que no asistió. El funeral tuvo lugar el 10 de noviembre de 2026, sin la presencia de Sánchez. Dos días después el presidente participó en un mitin electoral en Sevilla en el que apareció bailando, según las imágenes difundidas del acto.

El líder del PP precisamente utilizó su intervención final para presentarse como una alternativa de gestión frente a Pedro Sánchez: «No soy un candidato de manual, no bailo en los mítines y no me gusta la política espectáculo, pero tampoco robo ni miento ni me voy de vacaciones cuando se invade nuestro país», sentenció.

Ley del «solo sí es sí»

Feijoo mintió al concretar que durante el mandato de Sánchez unos 1.400 violadores y personas que cometieron abusos sexuales salieron de la cárcel gracias a esta ley. Según datos del Consejo General del Poder Judicial del 2023, en la última legislatura se produjeron 1.233 reducciones de condena y 126 excarcelaciones. A esto se une que el Supremo redujo condenas en el 20,3 % de las revisiones, la Audiencia Nacional en el 14,3%; los tribunales superiores de justicia en el 32,6%; y las audiencias provinciales en el 31,8%.

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Un millón de viviendas construidas, el 13 % protegidas

Pedro Sánchez cayó en imprecisiones al asegurar que su gobierno en esta última legislatura construyó un millón de viviendas, el 13 % protegidas. Los datos del Observatorio de Vivienda y Suelo, dependiente del Ministerio de Vivienda, entre el segundo trimestre del 2018 y el primero del 2026 apuntan que en este tiempo se terminaron 693.676 viviendas, unas 306.000 menos de las afirmadas por el candidato. En cuanto a la vivienda protegida, las estadísticas oficiales recogen tanto las viviendas libres terminadas como las que han obtenido una calificación definitiva de protección. Sin embargo, esta última categoría no incluye exclusivamente viviendas de nueva construcción, por lo que no permite establecer directamente qué porcentaje de las viviendas construidas durante ese período corresponde a obra nueva protegida.

Según datos oficiales, en los últimos ocho años se han iniciado en España las obras de 989.533 viviendas. Sin embargo, el número de viviendas terminadas se reduce a 749.987, muy lejos del objetivo anunciado. De entre todas ellas, 90.005 obtuvieron la calificación definitiva de vivienda protegida, lo que equivale al 12 % del total construido.

Derogación de la ley de eutanasia

Según distintos verificadores, Pedro Sánchez fue impreciso en sus alusiones a las intenciones de Feijoo sobre la ley de eutanasia, a quien acusó de querer derogarla. En el programa electoral presentado el 10 de noviembre del 2026 el PP evitó mencionar la palabra «eutanasia» y no incluye ningún compromiso escrito para derogar o reformar la ley aprobada en el 2021. Concretamente, el punto 226 del programa popular promete aprobar una ley nacional de cuidados paliativos que garantice atención domiciliaria, tratamiento del dolor y apoyo psicológico «con el fin de que nadie se vea empujado a la aceleración de la muerte por falta de alternativas».

Aunque no esté en el programa, Feijóo dijo esta semana en el pódcast El sentido de la birra que estaba abierto a derogarla total o parcialmente. Ayer en el cara a cara ambos líderes hicieron alusión a este punto, argumentando Feijoo que «la muerte digna hay que respetarla, pero la vida digna también hay que respetarla», a lo que Sánchez replicó que si se refería a que estaba anunciando la derogación de la ley de eutanasia si llegaba a la Moncloa. El popular fue rotundo: «Voy a modificarla, no tenga ninguna duda, sí», dijo.

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Nacionalidades en la regularización extraordinaria

Pedro Sánchez dijo la verdad cuando apuntó que la nacionalidad que más solicitudes presentó en la regularización extraordinaria del 2026 fue la colombiana. Según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, esta nacionalidad es la primera con el 25,9 % del total, seguida de la marroquí (13,3 %) y la venezolana (11,8 %). Por su parte, el 22,9 % de solicitudes correspondió a personas de origen africano.

Por su parte, Feijoo generó controversia al cuestionar que se estén concediendo pasaportes a personas africanas, una de sus principales críticas a la política migratoria del Gobierno. Los datos oficiales desmienten este argumento. En julio, el Gobierno presentó los datos oficiales, que arrojan que las solicitudes totales ascienden a 1.174.978. De estas personas, el 25,6 % eran colombianos, mientras que Marruecos ocupa el tercer lugar con un 13,3 %.

Desahucios

Feijoo achacó a Sánchez que durante su segundo mandato al frente de La Moncloa han tenido lugar en España 276.000 desahucios, un dato que ha sido verificado como cierto y que avalan los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Según este organismo, desde que Sánchez está en la presidencia (a finales del 2018) a nivel nacional tuvieron lugar un total de 276.897 desahucios. Sin embargo, según RTVE, también es reseñable el hecho de que los lanzamientos hayan bajado más de un 60 % a nivel nacional respecto a la última década. Específicamente, si en el 2015 hubo 67.000, el año pasado no superaron los 24.500.

Bajada del 13 % de la inversión en infraestructura ferroviaria

Feijoo dijo la verdad al cifrar en un 13 % la caída de inversión en mantenimiento en las vías ferroviarias. Este retroceso viene recogido en las estadísticas contables en términos nominales al calcular el esfuerzo de mantenimiento por cada millón de euros de patrimonio ferroviario en servicio, ya que el valor de las infraestructuras y los kilómetros de vía abiertos crecieron un 16 % entre 2018 y 2025 (de 59.600 a casi 69.300 millones de euros), diluyendo el gasto por unidad de activo.

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Por su parte, Sánchez aportó información descontextualizada al concretar que el PSOE lleva en su programa que aportarán 19.000 millones de euros para el mantenimiento de las redes ferroviarias hasta el 2030. Este valor es muy superior al acordado el pasado febrero con los principales sindicatos. Concretamente, se pasó de un presupuesto de 4.419 millones para el período 2026-2030 a 5.265 millones en la red convencional. Y de 2.648 millones a 2.887 millones en la de alta velocidad. Asimismo, la cifra total antes de estas elecciones era de 8.152 millones para los próximos cinco años.