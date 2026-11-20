Pedro Sánchez se dio un baño de masas en el Multiusos do Sar de Santiago Paco Rodríguez

Si los mítines son una exhibición de fuerza, el PSOE demostró en Santiago que no se siente cerca de la suerte suprema. Pedro Sánchez superó la mala resaca del debate con Alberto Núñez Feijoo con un simbólico baño de masas en el bastión de su rival: el Multiusos do Sar de Santiago, escenario de la llegada de Feijoo a la Xunta y de su partida a la presidencia nacional del PP.

Sánchez caminó hasta el atril entre abrazos y selfis, con el Superestrella de Aitana zarandeando el recinto. Lo rodeaba un equipo de guardaespaldas, parte el fuerte aparato de seguridad. Todos los asistentes al acto pasaron por el detector de metales, y se revisaron mochilas y bolsas.

Tras los ya vistos bailes con la camiseta por encima de la camisa. Empezaron los teloneros. El primer en caldear el ambiente, como si hiciese falta, fue el delegado del Gobierno en Galicia y candidato a la alcaldía de Santiago, Pedro Blanco, un «zurdo de verdade». «Do you understand?», le preguntó a Feijoo con retranca y acento de aquí. Luego se interpretó, en directo y con xeito, el People have the power de Patti Smith. Son los mítines del siglo XXI: sentimiento, comunión de los creyentes y algo de mensaje.

«Feijoo y Abascal son los malos» y Pedro Sánchez «la luz de los derechos y las libertades» dijo Carmela Silva, candidata al Senado por Pontevedra. Anunció que votará por su hermana, fallecida hace tres años tras pasar «cuatro cánceres». «Defiendo la muerte digna», dijo entre aplausos.

Obdulia Taboadela, número uno al Congreso por A Coruña, denunció a una «derecha y ultraderecha que ya son lo mismo», y que pretende «pasar la motosierra a los derechos».

«Aquí estamos, Pedro, toda Galicia», clamó José Ramón Gómez Besteiro. El secretario general del PSdeG hizo toda la intervención en gallego, porque «Pedro entende galego, non como Feijoo, que agora xa non o entende». Besteiro advirtió a la «extrema dereita e a dereita extrema, a Feijoo e Abascal» que les espera una «lección histórica el 29N, y añadió que Feijoo «perdeu onte» el debate. Los aplausos fueron algo menos fuertes, pero insistió con acusaciones de que el candidato del PP mintió en la liza.

Carmela Silva, Pedro Sánchez, José Ramón Besteiro y Lara Méndez durante el mitin Paco Rodríguez

El secretario general del PSdeG también recordó la muerte del dictador Francisco Franco, cuyo aniversario fue este viernes, y aseguró que el líder del PP —al que se refirió como «Anotop» por su lapsus en el Congreso— ha superado a la derecha de Manuel Fraga «pedaleando cara o pasado». Le llamó «machista» y «vago», y dijo que lo mejor que hizo por Galicia fue «marcharse». Tras cuatro mayorías absolutas.

Sánchez de lo primero que habló fue de Franco y de Abascal. A quien dijo, junto con Feijoo, que han logrado «quitar el voto a los nietos del exilio republicano». «Vamos a ganar estas elecciones en memoria de esos abuelos, de sus hijos y sus hijas, republicanos». Tras la Guerra Civil, pasó a la eutanasia y se abrazó a Ramona Maneiro, que ayudó a morir a Ramón Sampedro. «No vamos a permitir que se derogue la ley de eutanasia», proclamó el candidato del PSOE. Dijo que las elecciones, como el debate con Feijoo, van de «buena política o mala educación». No reconoció derrota alguna, dijo que dejó hablar a quien «no tiene nada mejor que ofrecer que los insultos y los bulos».

Después trazó comparaciones entre la «buena política», en la que incluyó los resultados económicos, la promesa de ampliar los fondos para vivienda o el crecimiento de cotizantes a la seguridad social; y la «mala educación», en la que encuadró las críticas a la última huelga general.

El líder del PSOE equiparó a los candidatos del PP y de Vox con políticos del extranjero como Donald Trump, presidente de Estados Unidos, o «el de los pelos y la motosierra», en referencia al presidente de Argentina, Javier Milei. Como en otros discursos, negó que una victoria de sus oponentes suponga un «cambio político», sino que será «una involución», una vuelta al pasado. Y volvió a referirse a las elecciones brasileñas y a la victoria de Lula da Silva: «La movilización evita la involución, y si no que se lo digan a [Flavio] Bolsonaro». Su ruta internacional no pasó por Galicia, para la que no hubo promesas electorales.

Un pequeño grupo de activistas saharauis intentó interrumpir su discurso con cánticos. Fueron expulsados. Sánchez siguió sin inmutarse, citó a Patti Smith y al papa, y dijo que «como vamos a negar derechos a quienes vienen en busca de un mundo mejor».

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, del partido independiente Alternativa dos Veciños, asistió en primera línea al mitin de Pedro Sánchez. Paco Rodríguez

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, en el mitin de Pedro Sánchez en Santiago

El alcalde Ángel García Seoane (Oleiros, 1952), líder de Alternativa dos Veciños, que ha gobernado su localidad natal de forma casi ininterrumpida desde comienzos de los años 80, fue uno de los asistentes destacados al mitin de Pedro Sánchez en el Multiusos do Sar.

El regidor, reconocido por su ideología de izquierdas y su defensa y contactos con el régimen cubano, estuvo sentado en las primeras filas, entre conocidos cargos del PSdeG.

García Seoane ha mostrado en ocasiones su apoyo a las políticas de Pedro Sánchez, en especial en asuntos internacionales como el conflicto de Palestina, ya que es muy crítico con el Estado de Israel y el trato que propina a la población de la Franja de Gaza. También ha coincidido con el candidato socialista en sus críticas a los «tecnoligarcas» de las redes sociales, y ha acusado al magnate de Facebook, Mark Zuckerberg, de censurar los mensajes de su gobierno contra las políticas israelíes, entre otros ejemplos.

Pero también ha sido crítico con el Gobierno de Sánchez. En el 2018 afirmó su decepción con el Ejecutivo socialista por la falta de inversiones en materia de infraestructuras, críticas que reiteró.

Pero aún han sido más duras sus polémicas con la oposición socialista en Oleiros. En el 2024, durante un pleno, se enfrentó a un edil del PSOE, al que espetó «Me cago en la madre que te parió, cerdo miserable», entre otras palabras de tono similar. Unos meses antes expulsó del salón de plenos a la concejala Carmen Acuña, a la que reprochó creerse «ama e señora». La agrupación socialista respondió con un comunicado muy crítico: «Imos seguir denunciando o que realmente ocorre en Oleiros, como o personaxe se comeu á persoa e como despois de 40 anos no Concello pensa que todo é del e utiliza os recursos dos veciños como un ditador e un cacique calquera».