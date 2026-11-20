Un bar de Madrid muestra en directo el cara a cara entre el presidente del PP, Feijoo, y Pedro Sánchez, secretario general del PSOE. Susana Vera | REUTERS

Maquillado como un cadáver, Sánchez no salió de su ataúd en todo el debate. Su actitud fue sorprendente. Era el que tenía que movilizar, el que debía arriesgar, y no lo hizo. El conservador parecía él. Salvo que tenga fe en que perder debates con Feijoo sea una costumbre para volver a gobernar de milagro como pasó en el 2023, su actitud pasiva resultó incomprensible. Lean a Gabriel Rufián, que no es sospechoso: «Si Feijoo te come así en un debate es que o no te lo has preparado o es que estás mal asesorado. O las dos». Sánchez no hizo propuestas. Pero es que, además, cruzó una línea roja en un combate de este tipo: dar por ganador de las elecciones a tu rival al preguntarle si va a derogar tus leyes.

Fue raro. Pero ha quedado claro que Sánchez domina mucho mejor el monólogo en el Congreso que el diálogo. No le gusta que le pregunten, que le interrumpan. Esta vez, Feijoo no lo sacó de sus casillas como hace tres años, pero el efecto fue aún peor. Sánchez dio la sensación de que está sin ganas, salvo en el minuto de oro. No sé quién le escribió lo de la corrupción cero no existe, pero eso en boca de Sánchez es pura dinamita con la mecha corta. Es como reconocerle al mundo que se puede robar un poco. No sé si la explicación está en que Sánchez compareció noqueado por las declaraciones de su protegido Puigdemont: «Aproveche la ambición desmedida de Sánchez para derrotar a España».

Ojo con el entusiasmo de Feijoo, esta vez hay debate a cuatro. Y encima ganar las encuestas no sirve de nada. Como tampoco te lleva a La Moncloa darle otro baño a Sánchez en un plató. Solo valen los votos. Los dos dirán que son los vencedores. Pero cualquiera que lo haya seguido tendrá la sensación de que Sánchez dejó pasar otra espléndida ocasión de llevar a Feijoo a alguno de sus míticos errores. El choque, de todas formas, está demasiado lejos de la fecha de votación. Y diez días en política son siglos. Todo está tan polarizado que, aunque Feijoo le haya colocado un 5-0 a Sánchez, no creo que se hayan intercambiado muchos votos entre los dos bloques. Quitemos los emocionales minutos de oro, y todo transcurrió entre la contundencia de Feijoo y la somnolencia de Sánchez.