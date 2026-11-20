Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijoo se saludan antes de debate. Eduardo Parra | EUROPAPRESS

El candidato de ERC a las elecciones del próximo 29N, Gabriel Rufián, ha afirmado este jueves que el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, se ha comido en el debate cara a cara al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque el líder socialista o estaba «mal preparado o mal asesorado».

Al finalizar el debate electoral a dos entre Sánchez y Feijoo, el portavoz de ERC en el Congreso ha escrito en su cuenta de X su valoración de lo ocurrido.«Si Feijoo te come así en un debate es que o no te lo has preparado o es que estás mal asesorado. O las dos», ha señalado Rufián.

También la candidata de Frente Amplio a las elecciones, Ada Colau, ha opinado sobre el duelo a dos con un mensaje en redes donde ha calificado de «fallido» el cara a cara. También ha criticado que al presidente del Gobierno le ha faltado «contacto» con la realidad y sobre todo «le ha faltado claridad y contundencia para dar respuesta a lo que son claramente las demandas básicas de la ciudadanía», como vivienda y mejora salarial, y también a los «bulos» de Feijoo.

«Las que luchamos por la vivienda, por la subida de los salarios, por la educación pública, por las pensiones, por la sanidad, por la igualdad y en contra del genocidio en Palestina tenemos mucho que decir. Y lo vamos a decir. Nos vemos la semana que viene», ha señalado en referencia al debate a cuatro del próximo jueves.

En la misma línea, el portavoz de campaña de Frente Amplio, el ministro Pablo Bustinduy, ha señalado, también en su cuenta de X, que Sánchez tiene un problema para explicar su política de vivienda. «Y ese problema tiene una solución: votar al Frente Amplio», ha dicho.

Desde Podemos, su candidata, Irene Montero, ha escrito varios mensajes en redes donde ha afirmado que «cuanto más escuchas a Feijoo y a Sánchez más ganas te entran» de otra huelga general.

«A las calles, y a sacudirse el chantaje del voto útil y dar fuerza a quienes sí nos vamos a atrever a bajar el precio de los alquileres», ha añadido. En otro mensaje, Montero resume el debate como dos hombres debatiendo por la Presidencia. «Al fin hemos vuelto a 1977, 79, 82, 86, 89, 93, 2000, 2004, 2008, 2011, 2015, 2016, 2019, 2023, 2026», ha dicho en una crítica a ambos candidatos.