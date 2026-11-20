El PSOE lidera el voto de los jóvenes, pero el bloque de la derecha supera a la izquierda
REDACCIÓN / LA VOZ
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
El Frente Amplio logra menos del 5 % de apoyo entre los llamados a las urnas por primera vez, entre los que todavía queda un 16,7 % de indecisos en toda España20 nov 2026 . Actualizado a las 21:22 h.
La séptima entrega del tracking de Sondaxe para La Voz sitúa al PSOE en el primer puesto en la carrera para captar a los nuevos votantes. El 21,4 % de los 1,6 millones de ciudadanos llamados