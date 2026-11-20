Pedro Sánchez se dio este viernes un baño de masas en el Multiusos do Sar de Santiago Paco Rodríguez

La séptima entrega del tracking de Sondaxe para La Voz sitúa al PSOE en el primer puesto en la carrera para captar a los nuevos votantes. El 21,4 % de los 1,6 millones de ciudadanos llamados