BNG | EUROPAPRESS

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, pidió ayer en un acto en A Coruña que el electorado progresista concentre el voto en el Bloque para «frear calquera involución». Junto al candidato nacionalista de A Coruña, Néstor Rego, participó en un evento en el que insistió en la importancia de las comicios del 29N para marcar una senda de «avances nos dereitos e liberdades públicas».

Así, animó a los presentes a coger la papeleta del BNG el próximo domingo, ya que, en su opinión, también se están cuestionando «os dereitos das mulleres» y «o dereito a unha vivenda», sobre lo que agregó que en Galicia ya estuvo el candidato del PP, Alberto Núñez Feijoo, «favorecendo a especulación».

Leer más: Ana Pontón en Vilagarcía: «O que é un lixo é a política de vivenda do PP»

Dicho lo cual, Pontón recordó a «tódalas persoas que loitaron pola democracia» y que durante el franquismo sufrieron «exilio, represión e mesmo pagaron coa súa vida». En este sentido, presumió de que Galicia haya trabajado «moito na recuperación da memoria e a dignidade», y se mostró orgullosa de que sea la única comunidad autónoma «na que os Franco tiveron que devolver bens espoliados».

La líder del BNG confrontó una realidad demoscópica que les ha convertido en la segunda fuerza en el Parlamento gallego, pero que apoya menos a los nacionalistas en las elecciones generales, y sostuvo que es «o momento de avanzar, de levar a Galiza a conquistar máis dereitos e liberdades, defender o dereito a unha vida digna e non permitir nin un só paso atrás». Por su parte, el candidato Néstor Rego relacionó a un hipotético Gobierno conservador con ideas autoritarias, homófobas, racistas y «antigaleguistas»: «Cada escano que gañe o BNG, será un escano menos para o bloque reaccionario».