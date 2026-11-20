La psicoterapeuta de la familia Andic, Julia Lüderwaldt, a finales de julio en Martorell. Quique García | Efe

El plan urdido por Julia Lüderwaldt, la terapeuta de la familia Andic, para rehacer la maltrecha relación entre el fundador de Mango y su hijo mayor pasaba por una «herencia en vida» de cuatro millones de euros al año. Era algo que debía funcionar como «instrumento terapéutico», según explica la Audiencia de Barcelona en el auto que confirma la pena de prisión con fianza para Jonathan Andic, acusado de dar muerte a su padre en un sendero de la montaña de Montserrat el 14 de diciembre del 2024. Ese dinero ayudaría a Jonathan Andic a superar el fracaso que sufrió cuando su padre lo dejó al frente de la compañía y tres años más tarde, en el 2018, se vio obligado a descabalgarlo de la dirección general por Toni Ruiz, un directivo procedente de Leroy Merlin.

La sala penal admite que la relación del investigado con su padre fue «intensa y cambiante», a tenor de las comunicaciones telefónicas intervenidas. Es decir, entre ellos había «afecto, actividades familiares, apoyo económico y una voluntad sostenida de reconstrucción», aunque al mismo tiempo persistían «conflictos profundos» que se remontan a aquel 2015, cuando impactó la «crisis empresarial» en Mango. El imperio textil encadenó pérdidas entre el 2016 y el 2018, cuatro años después de que Jonathan ascendiera a la vicepresidencia ejecutiva.

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Año sabático

En el 2024, Isak Andic quería que su hijo dejara la empresa definitivamente y con este propósito pidió, incluso rogó, a Lüderwaldt que lo convenciera para tomarse un «año sabático». Esperaba que, al final de ese período, renunciara a volver, convencido de que la familia debía estar al margen de las tareas de gestión. A cambio, accedería a la «herencia en vida» que le reclamaba Jonathan, con el beneplácito de la terapeuta, que a su vez le pidió ocultar el plan al primogénito.

Todo indica que la estrategia funcionó. Según los mensajes interceptados por los investigadores, la mediadora informó al empresario de que había logrado convencerlo y de que Jonathan pretendía decírselo en persona en diciembre. Solo tres días antes de la caída mortal, le comunicó que estaba «emocionado» y que había preparado un paseo por Montserrat para explicarle su año sabático. Lo preparó a conciencia: la matrícula del coche fue captada dos días esa misma semana, el 7 y 10 de diciembre. «No consta que Jonathan Andic conociera el designio final de impedir su regreso», señala el auto judicial, por lo que la salida de Mango no puede considerarse el móvil del posible crimen.