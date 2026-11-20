El PP se muestra eufórico tras el cara a cara entre su candidato a la presidencia, Alberto Núñez Feijoo, y el socialista Pedro Sánchez. Prueba de ello es el mensaje con el que han amanecido las redes sociales de los populares al día siguiente. Un mensaje de buenos días, acompañado de una icónica imagen de Feijoo paseando al perro. La fotografía, que no es del día, tiene una clara lectura política, ya que puede interpretarse como una alusión al socialista, al que muchos seguidores apodan perro Sanxe. El equipo de Feijoo celebra así el resultado del debate electoral, antes de que el candidato popular volase hacia la isla de El Hierro.

Buenos días ? https://t.co/UsWfWdTYVH — Partido Popular (@ppopular) November 20, 2026

La publicación llega a nueve días de la cita con las urnas, en las elecciones generales del 29N, al inicio de la recta final de una campaña en la que todos los partidos intentan movilizar a sus electorados. En su intervención al finalizar el cara a cara, Feijoo se autoproclamó vencedor pero advirtió que todavía queda el partido de vuelta