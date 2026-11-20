El secretario general de la CEE, Francisco César García Magán, informa en rueda de prensa de los trabajos de la Asamblea Plenaria. Diego Radamés | EUROPAPRESS

Los obispos españoles han animado a «votar en conciencia» desde «el reconocimiento de la dignidad inviolable de la persona y la promoción del bien común» y han invitado a releer el discurso pronunciado por el papa León XIV en el Congreso de los Diputados el pasado 8 de junio, durante su viaje a España para «formar un criterio moral» de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre. «Ante las próximas elecciones generales que se celebrarán en España, los obispos españoles reunidos en Asamblea Plenaria queremos recordar el deber de votar en conciencia desde el reconocimiento de la dignidad inviolable de la persona y la promoción del bien común, forma social de la dignidad humana», se lee en el texto aprobado por los obispos españoles «prácticamente por unanimidad», según ha explicado el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Francisco César García Magán, este viernes, en la rueda de prensa posterior a la asamblea. Además, en la nota, los prelados explican que para «iluminar esta decisión», no han considerado necesario elaborar «una declaración propia» sino remitirse al «extraordinario» discurso pronunciado por el Papa León XIV ante las Cortes Generales, durante su visita a España, el pasado mes de junio.

De esta forma, los obispos animan a «leer o releer» este discurso «para formar un criterio moral conforme a la Doctrina Social de la Iglesia» que «fundamente y ayude a discernir la importante decisión que supone el ejercicio del derecho al voto». En dicho discurso, el Pontífice denunció tanto el aborto como la exclusión de las personas migrantes. En concreto, defendió la vida humana «desde su concepción hasta su ocaso natural» y avisó «del trágico drama migratorio» pidiendo «vías seguras y legales, una acogida respetuosa y posibilidades reales de integración». También criticó la «descalificación permanente del adversario» y abogó por «una justa delimitación del poder público».

En todo caso, García Magán ha precisado que, durante la asamblea plenaria, no han analizado de manera colectiva los programas de los partidos políticos y ha insistido en que «la Iglesia no tiene un partido político». «Ningún partido político es el partido de la Iglesia y, como dije en abril del 2023 con ocasión de las elecciones, sería de agradecer que nadie utilice a la Iglesia como una moneda de cambio o como un arma arrojadiza en debates políticos o dialéctica previa a las elecciones», ha subrayado el secretario general de la CEE.

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Además, ha puntualizado que su «hoja de ruta» es «la doctrina social de la Iglesia» y que «sobre ese pentagrama, hay partidos que en algunos puntos pueden estar más cerca de esa doctrina» y otros que están más cerca «en otros puntos». A su juicio, «ningún partido agota la doctrina social de la Iglesia» pero ha insistido en que el juicio práctico lo tiene que hacer cada creyente. Además, preguntado por quién ganaría las elecciones si se hiciera una encuesta entre los obispos españoles, García Magán ha indicado que no ha hecho de «encuestador» entre los prelados pero que, si se hiciera, «a lo mejor» habría «alguna sorpresa». En su caso, ha aseverado que él ejercerá su derecho a voto el próximo 29 de noviembre.

Por otro lado, García Magán ha afirmado que vio --solo y no en grupo-- el cara a cara celebrado este jueves entre el presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, y el candidato del PP a la presidencia, Alberto Núñez Feijoo, pero no se ha decantado por ningún ganador, asegurando que según qué medio de comunicación escuche este viernes, gana uno u otro. En todo caso, a su juicio, la que «gana» es «la democracia» porque considera que debatir es «un ejercicio sano» y, como ciudadano, cree que el debate tuvo «un tono bastante aceptable» que, a su parecer, «falta en la vida social».

Preguntado por el hecho de que finalmente la asamblea plenaria no haya publicado una nota más extensa de cara a las elecciones generales, García Magán ha aclarado que no se hizo porque estaba muy reciente el discurso del Papa, al que han decidido remitirse; por «tradición», ya que «últimamente no se hacía» o porque en un principio iba a ser una declaración más extensa y después «se recortó». Si bien, ha aclarado que en ningún caso fue por una «moción de censura» al presidente de la CEE, Luis Argüello, quien presentó la propuesta del texto a la Plenaria, tras una reflexión colegial. «En ningún momento, lo niego categóricamente, fue una moción de censura al presidente», ha insistido García Magán, asegurando que hubo una propuesta «de diálogo muy sereno, fluido, amable, en libertad y en verdad» y que el motivo no fue que no hubiera acuerdo en puntos concretos.

En todo caso, ha explicado que no se aprobó porque no se alcanzaron los dos tercios necesarios aunque ha aseverado que «el proyecto de declaración tuvo un acuerdo mayoritario». Finalmente, decidieron aprobar una nota general incluyendo tres párrafos animando al voto en conciencia y remitiéndose al discurso del Papa León XIV. Esta nota, según ha dicho, fue aprobada sin ningún voto en contra y con una abstención. En todo caso, ha destacado que la nota no pretendía influenciar al voto.

Mantenimiento del acuerdo de reparación

La Iglesia española se ha comprometido a mantener el acuerdo de reparación a víctimas de abusos sexuales firmado con el Gobierno y el Defensor del Pueblo independientemente de los resultados de las elecciones del 29 de noviembre. «A raíz de que ha concluido la misión del Defensor del Pueblo, le digo absolutamente que sí, que la Iglesia se compromete rotundamente, claramente sí, a seguir, independientemente de los resultados de las elecciones del día 29. La Iglesia mantiene ese compromiso que se ha firmado, que se firmó con el Gobierno y con el Defensor del Pueblo», ha asegurado el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Francisco César García Magán, este viernes, en la rueda de prensa posterior a la Asamblea Plenaria de la CEE.

Según ha recordado, el acuerdo está vigente hasta abril del 2027, con posibilidad de una prórroga de un año, y ha precisado que la prórroga es «bidireccional». Además, preguntado por unas declaraciones del decano del Tribunal de la Rota sobre reformar el Código de Derecho Canónico para que las víctimas de pederastia tengan derecho a defensa, García Magán ha asegurado que, como canonista, suscribe «de cabo a rabo, el 100 % de lo que dice».