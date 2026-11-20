Vista del inicio en el entorno de la frontera del Tarajal de los trabajos para la reforma y ampliación de este espigón fronterizo. Reduan | EFE

Ceuta volvió este jueves a convertirse en escenario de un nuevo encontronazo entre España y Marruecos. Esta vez, el pulso se libró sobre unos metros de mar. Varias patrulleras marroquíes bloquearon durante horas las obras de ampliación del espigón del Tarajal. Según fuentes diplomáticas, fue la forma del país vecino de reivindicar como propias las aguas donde trabajaba una embarcación española. El incidente quedó aparentemente superado este viernes, cuando se reanudaron las perforaciones.

El espigón del Tarajal, situado en el extremo sur de Ceuta, junto a la localidad marroquí de Castillejos, constituye uno de los puntos estratégicos de la frontera marítima entre ambos países. La infraestructura, que se adentra unos 50 metros en el mar, debe prolongarse aproximadamente otros 150 metros para dificultar las entradas irregulares por uno de los pasos más vulnerables del perímetro fronterizo español.

Precisamente por este enclave cruzaron decenas de miles de inmigrantes durante la entrada masiva de los pasados 30 y 31 de julio. La prolongación del espigón, junto con la instalación de barreras flotantes, fue una de las principales obras prometidas por el Gobierno español tras aquella crisis, que puso al descubierto las deficiencias de los sistemas de contención marítima.

Varias patrulleras marroquíes se desplazaron hasta el lugar donde una embarcación de Tragsa había comenzado a perforar el fondo marino y se colocaron en la zona de trabajo. Sus ocupantes comunicaron que las operaciones estaban realizándose en una demarcación que Marruecos considera bajo su soberanía, lo que obligó a interrumpir la actividad.

El episodio comenzó alrededor de las 11.40 horas, poco después de que los operarios españoles hubieran iniciado las tareas de encofrado y preparación de la estructura. Según los testimonios recabados sobre el incidente, hasta seis embarcaciones neumáticas de la Armada marroquí participaron en el despliegue para impedir que prosiguieran las obras.

Las unidades marroquíes llegaron a ocupar el espacio donde trabajaba la embarcación española. También se produjo un despliegue de maquinaria pesada en la parte terrestre de Marruecos, junto a la infraestructura fronteriza, donde una excavadora realizó movimientos de tierra y arena en las inmediaciones del espigón.

Trabajos detenidos

La situación obligó a intervenir a las autoridades españolas. El delegado del Gobierno en Ceuta, David de la Encina, se desplazó a la zona junto con responsables de la Guardia Civil. También se valoró la movilización de efectivos del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS), aunque finalmente no fue necesario desplegarlos.

El Gobierno ordenó detener los trabajos mientras se abordaba el conflicto con Rabat. Según fuentes gubernamentales consultadas por este periódico, el Ministerio de Asuntos Exteriores inició contactos para intentar resolver el desacuerdo, aunque no ha trascendido el contenido de las conversaciones ni si Marruecos ha retirado formalmente su reclamación sobre el espacio marítimo en disputa.

La paralización resultó finalmente breve. Durante la mañana de este viernes, la embarcación española volvió a situarse en el mismo punto y retomó las perforaciones. La intervención de patrulleras marroquíes obligó a suspender temporalmente una obra estratégica de siete millones de euros comprometida tras la crisis.

El incidente se produjo cuando apenas habían transcurrido unas horas desde el comienzo de una actuación largamente anunciada. La embarcación especializada había llegado el miércoles desde Algeciras, después de cargar los materiales necesarios, y el jueves por la mañana se había situado junto al espigón del Tarajal para comenzar los trabajos.

El propio delegado del Gobierno había visitado la zona para presentar las actuaciones. El dispositivo técnico incluye perforaciones de aproximadamente veinte metros de profundidad en el subsuelo marino para colocar los micropilotes que sostendrán la prolongación del actual muro fronterizo.

La ampliación de los espigones de Ceuta fue uno de los compromisos adquiridos por el Ejecutivo de Pedro Sánchez después de la crisis de julio, cuando decenas de miles de personas (hasta 125.000, según las últimas estimaciones de la Policía Nacional) cruzaron desde Marruecos aprovechando la escasa profundidad del agua alrededor del espigón del Tarajal.

Soberanía española

Aquella entrada masiva, que Sánchez llegó a calificar de ataque a la soberanía española, dejó al descubierto la insuficiencia de los elementos de contención marítima. La Guardia Civil se vio desbordada por una avalancha que utilizó principalmente el mar para acceder a territorio nacional, mientras las autoridades españolas cuestionaban la actuación de las fuerzas de seguridad marroquíes.

El Gobierno respondió inicialmente con la instalación, el 1 de agosto, de una barrera neumática provisional para dificultar las entradas a nado. Sin embargo, el dispositivo comenzó a deteriorarse pocas semanas después y parte de sus boyas quedaron inutilizadas, por lo que Interior anunció la preparación de una solución permanente.

La nueva estructura contará con pilotes de cimentación, cerramientos de malla antitrepa y elementos superiores curvados para dificultar el acceso. A la prolongación física se añadirá un sistema de barreras flotantes que permitirá extender considerablemente la protección marítima y sustituir las boyas provisionales colocadas después de la crisis.