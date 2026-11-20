La jueza Biedma, a la derecha, sala de la Audiencia Nacional acompañada de su hermana y abogada Mariscal | EFE

Cintia Rocho, presunta integrante del clan de narcotráfico de los Rocho, pidió ayer protección para declarar como testigo en la Audiencia Nacional por el caso Leire, tras morir su marido y su padre, tiroteados en el 2024, y tras la muerte este miércoles de otro hombre a tiros en Badajoz. Está citada a declarar el próximo martes, 24 de noviembre, tras sostener que el exmagistrado José Luis Sáenz de Tejada contactó con ella y le dijo que había que eliminar a Beatriz Biedma, jueza instructora de la causa contra el hermano de Pedro Sánchez.

Rocho, conocida como la Celsa, envió un escrito al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, en el que sostiene que lleva años sufriendo amenazas de muerte, como ocurrió con su marido y su padre, quienes murieron tiroteados, a lo que se añade el «homicidio» de una persona ayer en Badajoz, que según dijo ha incrementado el temor por su vida.