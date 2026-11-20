La Guardia Civil española detiene a un yihadista por difundir contenido terrorista en redes sociales. - | EFE

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas en distintas operaciones contra la propaganda yihadista y el adoctrinamiento terrorista a través de las redes sociales, especialmente aquellas utilizadas por los jóvenes. Los arrestos se han producido en San Sebastián (Guipúzcoa), Vilanova i la Geltrú (Barcelona), Fuengirola (Málaga) y Melilla. Tres de los detenidos se habían radicalizado durante los últimos años mediante el acceso a contenidos terroristas en internet, principalmente propaganda de Daesh y Hamás. Los investigadores les atribuyen actividades de adoctrinamiento con fines terroristas.

La cuarta detención se produjo en una operación independiente en Melilla. El arrestado, un joven, desarrollaba una intensa actividad de difusión de propaganda yihadista, con grandes cantidades de material audiovisual distribuido a través de plataformas especialmente populares entre los más jóvenes. Entre los contenidos descubiertos figuran publicaciones que justificaban la violencia y la comisión de atentados, así como grabaciones en las que los investigados expresaban su adhesión al yihadismo y exhibían armas blancas. La Guardia Civil también ha constatado la utilización de inteligencia artificial para perfeccionar los procesos de radicalización.

Las actuaciones se enmarcan en un año de intensa actividad antiterrorista. Según el último balance oficial del Ministerio del Interior, actualizado al 5 de noviembre, las fuerzas de seguridad habían practicado 97 detenciones en 54 operaciones contra el terrorismo yihadista en España. Durante todo el 2025 se contabilizaron 100 arrestados en 64 operaciones.Las investigaciones han contado con la colaboración del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y del FBI estadounidense.