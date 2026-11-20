El candidato del PP, Alberto Núñez Feijoo, habla durante un mitin en el puerto de La Restinga, en El Hierro. Jesus Cabrera | REUTERS

En plena recta final de la campaña hacia las elecciones generales del 29-N, y apenas unas horas después de su cara a cara con Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijoo alteró su agenda este viernes para trasladarse al epicentro de la crisis migratoria en España. Con las embarcaciones de Salvamento Marítimo amarradas tras una tregua de varios días en la llegada de cayucos, el candidato popular ha elegido el paseo marítimo de La Restinga, en la isla de El Hierro, para situar el control fronterizo en el eje de su discurso.

Acompañado por el vicepresidente del Gobierno canario, el popular Manuel Domínguez, Feijoo anunció la creación de un «mando único en inmigración» si alcanza La Moncloa. El dirigente gallego argumentó que la actual fragmentación de competencias entre siete ministerios distintos impide ofrecer una respuesta eficaz ante un repunte que, según señaló, ha provocado que en lo que va de mes entren en la isla tantas personas como habitantes tiene el territorio. Según datos del Ministerio del Interior, el archipiélago canario ha registrado 11.000 llegadas irregulares en la primera quincena de noviembre.

Durante su intervención, tras recorrer la zona portuaria y visitar la Cofradía de Pescadores, el candidato del PP pidió disculpas «en nombre de la clase política» por la presión soportada por la población local, cuyo comportamiento calificó de «ejemplo de civismo». A partir de ese reconocimiento, endureció el tono contra el Ejecutivo central, al que acusó de actuar con «frivolidad» y de generar un «efecto llamada» con sus políticas de regularización.

Prometió además reformar el Código Penal para perseguir a las mafias, modificar la Ley del Menor para retornar a los menores migrantes con sus familias, solicitar la máxima colaboración de Frontex y Europol, y condicionar los fondos de cooperación al control migratorio en los países de origen. «La inmigración irregular no puede producir derechos», sentenció Feijoo, defendiendo que quienes accedan al país sin cumplir los cauces legales deben ser retornados.