El candidato del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo antes del cara a cara electoral que se va a celebrar este jueves en Madrid. Juanjo Martín | EFE

Aunque las encuestas le dan ventaja, Alberto Núñez Feijoo no salió a empatar. Comenzó al ataque y siguió, con el objetivo de poner a Pedro Sánchez contra las cuerdas. Puigdemont «le define como una persona amoral, cínica, con una ambición desmedida y capaz de vender España», le espetó antes de recitar una lista de «escándalos» que resumió solo con palabras clave: «Ábalos, los precios, el infierno fiscal, ‘son las cinco y no he comido', el apagón y, sobre todo, el tren, Ceuta y El Hierro...», entre otros. Para rematar, recordó una vieja frase de Sánchez: «España necesita un presidente decente, y usted no lo es». Eso solo para empezar.

La estrategia del líder del PP no es nueva, ya la empleó en el 2023 con éxito. Interrumpió a menudo a Sánchez, en especial cuando consideró que decía mentiras, sin temor a dejarle tiempo libre. Subrayó sus contradicciones y le recordó errores o casos de corrupción del Gobierno.

«Ha gobernado ocho años, pero usted no es responsable de nada; y cuando no se es responsable de nada se es un irresponsable», le reprochó en el segundo bloque del debate. No dudó en corresponsabilizar a Sánchez de los casos de corrupción. «Usted conoce mucho más a Jessica y a Andrea que a MariCarmen», le reprochó en el bloque de vivienda, recordando a dos mujeres relacionadas con José Luis Ábalos, y a la mujer cuyo desahucio provocó las protestas por la vivienda.

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También relacionó los problemas de gestión del Gobierno con las causas judiciales. «Hay más pisos en los casos de corrupción que los que ha hecho», le dijo.

Fue duro en el bloque de servicios sociales, que debería ser cómodo para Sánchez. Centró el ataque en el transporte ferroviario. Le reprochó que 48 horas después del accidente de Urda fue «a un mitin del PSOE» a «ponerse a bailar». «¿Si hubiese muerto un familiar suyo en esos accidentes también se habría puesto a bailar a los dos días», preguntó a Sánchez. También le recriminó que no fuese al entierro de las víctimas y exigió que pidiese perdón. Sánchez accedió.

Para que no vuelva a suceder, prometió «blindar el mantenimiento» y «poner a gente competente y no a hooligans con Twitter», afirmó en referencia a Óscar Puente.

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Otra de las estrategias del candidato popular fue desplegar un arsenal de datos. «De 184.000 viviendas ha entregado 540», dijo a Sánchez citando la web de Moncloa. También le reprochó haber cobrado 52.000 millones en impuestos a la vivienda y haber destinado solo 7.000. «¿Le parece justo?», le preguntó.

En el bloque económico, que en principio también favorecía al socialista, tiró de datos para mantener la ofensiva —«ha recaudado 220.000 millones de euros más que en el 2018»—, y terminó con una acusación: «Ha sableado a los españoles a impuestos».

Para protegerse del previsible ataque de Sánchez acerca de las pensiones, anunció sin ambages que las va a «revalorizar» según el IPC, y anunció otras medidas como una bajada de la renta a los pensionistas y una secretaría de Estado del Mayor.

Su propuesta es «bajar los impuestos a la gente trabajadora» y que el esfuerzo «merezca la pena». La contrapuso con la gestión de Sánchez de forma descarnada: «Usted ha llenado el Gobierno de colegas y pelotas de partido: usted ha triturado la clase media».

En el bloque sobre la corrupción, que le favorecía, se mantuvo a la ofensiva: «Su gobierno ha hecho todo tipo de guarradas. Ha conocido a todos los corruptos y los ha colocado», espetó.

Otro tanto ocurrió en política exterior, en el que se centró en la invasión de Ceuta y en la relación de Sánchez con Marruecos. «El fracaso de su política exterior es histórico», le dijo.

Ante los ataques empleó su gestión en Galicia como escudo. «¿Cree que los gallegos son tontos?», preguntó a Sánchez cuando le acusó de dañar el sistema sanitario autonómico.

En su minuto final se presentó como un presidente fiable: «No robo ni miento ni me voy de vacaciones cuando se invade mi país (...) Se lo que es gobernar he gobernado España necesita un cambio y servidores competentes y decentes. Yo sí cumplo».