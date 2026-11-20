Una televisión emite el cara a cara entre Alberto Núñez Feijoo y Pedro Sánchez. Susana Vera | REUTERS

El candidato del Partido Popular a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijoo, fue el vencedor del cara a cara ante el socialista Pedro Sánchez, según el 65% de los más de 12.000 lectores que votaron en la encuesta de lavoz.es. El 24 % de los participantes creen que salió victorioso el aspirante a la reelección y un 11 % considera que no se puede dar como ganador a ninguno de los dos.

Sánchez y Feijoo se midieron en la noche del jueves en un cara a cara televisado, que siguieron más de diez millones de espectadores, y en el que expusieron su punto de vista sobre cinco bloques cerrados que habían pactado previamente sus respectivos equipos de campaña. El popular interrumpió con frecuencia al candidato del PSOE, que evitó responder a las interpelaciones. El equipo de Feijoo bromeó en la mañana de hoy con la victoria del candidato popular con una imagen paseando a un perro.

El Plató A de Madrid Content City, donde Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijoo se tomaron las medidas en un cara a cara decisivo, fue este jueves un hervidero de periodistas, fuerzas de seguridad y organizadores y académicos de la televisión. Los candidatos aparecieron puntuales al estudio de Tres Cantos en el que fueron recibidos por la presidenta de la Academia de la Televisión, María Casado, que organizaba el debate, en el orden establecido por sorteo. El líder del Partido Popular fue el primero en llegar a las 20:30, vestido con un habitual traje azul y corbata verde oscuro. Sonriente, pero contenido, posó ante los medios gráficos sin responder a preguntas.

Poco después llegó el presidente del Gobierno, al que esperaban, fuera de la zona acordonada por las fuerzas de seguridad, un grupo de personas que lo abuchearon. Se pudo escuchar incluso algún «hijo de puta» a lo lejos, pero Sánchez, imperturbable, con su traje de color pardo y su corbata burdeos, sonrió ante las cámaras como si nada. A Sánchez lo acompañaron también la secretaria de Estado de Comunicación, Lydia del Canto, la directora de Comunicación del Partido Socialista, Ana Manzano, y el director del gabinete de Sánchez, Diego Rubio, que sería el encargado de entrar en el plató durante las pausas publicitarias para aconsejar al presidente del Gobierno.

Desde el Partido Popular también se mostraban confiados. Feijoo llegó junto al portavoz popular, Borja Semper, y el resto del equipo que ha ayudado en la preparación del debate, entre ellos la diputada Mar Sánchez Sierra, asesora de confianza de Feijoo, Luis Martinón, quien le escribe los discursos y su jefa de Gabinete, María Varela.