Foto de archivo de dos agentes de los Mossos d' Esquadra. Mossos d'Esquadra | EUROPAPRESS

Los Mossos d'Esquadra han detenido al hijo mayor de la vecina de Llívia (Gerona) que apareció muerta en su casa el pasado lunes con una herida de arma blanca en el cuello por su presunta implicación en el crimen. Según ha informado la Policía de Cataluña, los agentes de la División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Policial Alt Pirineu i Aran (RPPA) han sido los responsables de la localización y el arresto, aunque sin desvelar por el momento el lugar en el que se ha producido.

Fuentes cercanas al caso confirman que se trata del hijo mayor de la víctima, Ferran V.E., que permanecía desaparecido desde que su hermano menor, Albert, localizó el cadáver de la madre en la entrada de la vivienda. La mujer, Carme Escribano, de 59 años, vivía en esta pequeña localidad del Pirineo de Gerona totalmente rodeada de territorio francés y era muy conocida desde que se casó allí y tuvo a los dos hijos, aunque ahora estaba separada y residía sola.

Muchos vecinos tenían también contacto con ella por haber trabajado como cuidadora de ancianos en la Fundació Privada Hospital de Puigcerdà. El cuerpo de la víctima, con una profunda herida en el cuello, fue localizado sobre las 13 horas del pasado lunes por su hijo menor, que fue quien llamó a emergencias.

Los sanitarios no pudieron hacer nada por salvar su vida, ya que los primeros indicios apuntan a que la mujer llevaba un día muerta, aunque deberá confirmarlo la autopsia, para lo que el cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal (IMLLC) de Lérida. Los investigadores, según las mismas fuentes próximas al caso, dirigieron desde un primer momento las sospechas hacia el hijo mayor de la víctima, quien según algunos vecinos había tenido problemas de adicciones.

Tras la detención de este viernes, los agentes de la DIC intentarán que el arrestado conteste a sus preguntas y, en los próximos días, será puesto a disposición de la plaza de Civil y de Instrucción de Puigcerdà (Gerona) que es el que instruye la causa. Unas setenta personas participaron el pasado martes en el minuto de silencio frente al consistorio para condenar el crimen de Carme Escribano Rota, natural de Borredà (Barcelona), por quien el Ayuntamiento de Llívia decretó tres días de duelo oficial.