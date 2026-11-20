Santiago Agrelo, en Santiago, en una imagen de archivo del 2021. XOAN A. SOLER

«Lo que no deberíamos votar» es la premisa dominante en un manifiesto emitido por una treintena de curas y el arzobispo emérito de Tánger, Santiago Agrelo (A Coruña, 1942), que pretende orientar el voto de cara al 29N. Una postura que se contrapone a la anunciada por la Conferencia Episcopal Española (CEE), encabezada por Francisco César García Magán, bajo la que defienden que se debe «votar en conciencia» en los comicios generales, dejando claro que «la Iglesia no tiene un partido político». El texto de la discordia entre los religiosos fue difundido en redes a través de la cuenta del centro parroquial madrileño, en la que los clérigos exponen a los fieles a los que va dirigida «qué políticas no deberíamos votar y cuáles proponemos apoyar» justificando esta decisión en que «ante las próximas elecciones, sentimos la obligación de hacer visibles estas situaciones». «No debemos respaldar ideologías antifeministas, homófobas o patriarcales, ni políticas que obstaculicen la igualdad entre mujeres y hombres, minimicen la violencia machista o recorten derechos LGTBI+» es uno de los mensajes más tajantes.

«Nos preocupan el deterioro de la convivencia, la desigualdad y las propuestas que convierten el miedo en instrumento político. Sobre todo, nos urge el sufrimiento inadmisible de quienes viven en precariedad, exclusión y pobreza en barrios, pueblos, cárceles y otros lugares», dice el comienzo del texto. «No pretendemos sustituir ninguna conciencia ni señalar candidaturas», advierten. Sobre lo que invitan a sus seguidores a no votar, centran el discurso en oponerse al «desprecio a la democracia y a los derechos humanos»: «No deberíamos respaldar a quienes desacreditan sistemáticamente las instituciones democráticas, debilitan sus garantías, justifican el autoritarismo o presentan la dictadura como solución deseable», explican. A esto añaden que tampoco se debe reforzar «a quienes desprecian las instituciones internacionales y el derecho que regula las relaciones entre pueblos, justifican ocupaciones por la fuerza o mantienen un silencio cómplice ante genocidios y ataques contra poblaciones civiles». A continuación, concretan que «no deberíamos votar a quienes utilizan medios y redes sociales para difundir bulos, insultar burdamente a los contrincantes, deshumanizar al adversario o intimidar al discrepante».

Rechazan especialmente la criminalización de la inmigración, «el convertir al extranjero en amenaza electoral enfrenta a personas vulnerables y oculta las causas de la desigualdad». Otro de los puntos que exponen es la «desigualdad que impide vivir dignamente», sobre lo que argumentan que «no deberíamos apoyar políticas que deterioren los servicios públicos para favorecer su privatización o condicionen la sanidad, la educación, los cuidados y la vivienda a la capacidad de pago. Los bienes comunes necesitan protección frente a su apropiación particular». «Nos indigna la riqueza ostentosa de quienes mercantilizan viviendas o controlan la alimentación, dejando a muchas personas migajas para comer, insuficientes para alimentarse saludablemente. También el negocio que convierte la sanidad, la educación y la cultura en privilegios, privando a tantos de instrumentos de autonomía y transformación», critican.

En esta materia, apelan a su vez a la autocrítica: «Nos duele reconocerlo, pero también debemos aplicar estas exigencias a nuestra Iglesia: transparencia, revisión de las inmatriculaciones y del patrimonio, y restitución a la sociedad de los bienes cuya titularidad eclesiástica no esté debidamente acreditada, para servir a las personas empobrecidas y al bien común. El silencio ante lo que ocurre nunca fue la práctica del tal Jesús», concluyen.

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Asimismo, especifican que rechazan y no votarán el negacionismo climático y «las decisiones que sacrifican territorio, agua y salud al beneficio inmediato». Entre lo que proponen apoyar, se encuentran «políticas que fortalezcan una democracia participativa y transparente, combatan la corrupción de cualquier procedencia y garanticen información veraz, convivencia y rendición de cuentas». También defienden «servicios públicos suficientes y de calidad, con acceso universal a vivienda, alimentación saludable, sanidad, educación y cultura; pensiones adecuadas, protección de las familias vulnerables, cuidados dignos para las personas mayores y servicios que permitan vivir en nuestros barrios y pueblos».

Apuestan adicionalmente por «la igualdad efectiva, la acogida, el acompañamiento y la regularización de personas migrantes; por la libertad de conciencia y una transición ecológica socialmente justa; por la cooperación internacional, la paz y los derechos humanos sin dobles raseros».

Por último, invitan a «contrastar programas y trayectorias, dialogar y votar responsablemente». «Ningún partido realiza plenamente el Evangelio, todos deben someterse al examen de sus hechos. No pedimos obediencia electoral; compartimos una responsabilidad que tampoco nosotros podemos eludir», finaliza el texto, al que sigue una reflexión final: «Cuando una política desprecia a los últimos, nuestra fe nos obliga a levantar la voz. Y nuestra conciencia, a no darle nuestro voto».