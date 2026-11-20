Feijoo llega al debate organizado por la Academia de la Televisión este jueves Violeta Santos Moura | REUTERS

Alberto Núñez Feijoo salió con una ligera ventaja de una de las noches más complicadas de la campaña. Los cara a cara no suelen mover mucho voto, pero es fácil cometer un error que otorgue aire a tu rival. Le pasó a Flavio Bolsonaro, cuando cuestionó la pérdida de un dedo de Lula da Silva.

Pero Feijoo le tiene tomada la medida a Pedro Sánchez. Le ganó el primer enfrentamiento en el Senado cuando asumió el liderazgo del PP en Madrid. Y se impuso en el 2023 sorprendiendo a un contrincante acostumbrado a aprovecharse de las ventajas que le concedía el árbitro, léase el presidente o presidenta del Congreso y el Senado.

Pero los cara a cara televisivos tienen otros códigos. Hay margen para atacar al adversario e incidir en la herida. Y ahí Feijoo se mostró implacable. La corrupción —«tiene usted más imputados que diputados»—, la indiferencia ante los muertos en accidentes ferroviarios —«suyo es el récord de mayor número de muertos en la alta velocidad, con el 70 % de las víctimas de todo el mundo»— o el olvido de Ceuta y la transigencia ante las afrentas de Marruecos.

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El líder del PP recuperó el insulto que Sánchez le dedicó a Mariano Rajoy en el 2016: «Usted no es un hombre decente» tras arrancar el intercambio recordando la definición que Carles Puigdemont brindó a El Mundo del presidente del Gobierno: «un ser amoral, cínico, de ambición desmedida y capaz de vender a España». Sánchez no respondió ni una vez a las numerosas interpelaciones directas de Feijoo sobre los temas más espinosos de la corrupción, ni cuando el candidato del PP le echó en cara preocuparse más de los pisos «de las Jésicas y de las Andreas que del de Maricarmen».

Alberto Núñez Feijoo optó por ofrecer su imagen de gestor solvente, recordó su paso por la Xunta —«¿qué pasa? ¿Los gallegos no saben votar»— cuando el socialista intentó afearle los recortes durante la crisis derivada de la burbuja inmobiliaria, garantizó el retorno de las personas más cualificadas a los puestos de mando y optó por desmentir algunos de los bulos que el PSOE ha intentado verter sobre él, como la revalorización de las pensiones o la derogación de la ley de eutanasia. Donde no se mojó fue en las numerosas interpelaciones de Sánchez sobre «su socio Abascal». Y tampoco supo aprovecharse el socialista de ese silencio. «Cuente alguna vez la verdad», desafió esbozando una sonrisa el popular a su contrincante.

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Para la despedida, Feijoo optó por colocarse el traje de hombre decente minutos después de que Sánchez dejara otra frase para la historia: «La corrupción cero no existe». Mirando a cámara, puso en solfa la actitud de Sánchez ante todos los problemas: «No robo ni miento ni me voy de vacaciones cuando invaden mi país. Yo sí cumplo», enunció a modo de resumen de un debate tan gélido como el saludo de los dos aspirantes.