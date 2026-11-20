La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el pleno de la Asamblea. Javier Lizon | EFE

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha admitido por primera vez que el Gobierno regional cometió un error con la polémica compra del ático de 6,3 millones de euros en Chamberí. No cuestiona, sin embargo, la decisión de adquirir el inmueble con dinero público, sino la manera en la que el Ejecutivo que encabeza explicó posteriormente una operación que desde que salió a la luz ha estado rodeada de dudas y de sucesivos cambios en su justificación. «El ático fue un error. No por lo que hicimos sino por cómo lo explicamos», ha defendido la dirigente popular en una entrevista recogida por Bloomberg. Es la primera vez que la presidenta madrileña admite expresamente que la gestión de la polémica operación fue equivocada, aunque sitúa el fallo en el terreno de la comunicación y no en el de la compra del inmueble.

En la misma entrevista, la presidenta madrileña ha reivindicado también el momento personal en el que se encuentra tras casi seis años al frente de la Comunidad. Ayuso ha reconocido que durante su primera legislatura sufrió «un montón» porque «no sabes cómo funcionan las cosas y te olvidas de ti misma», mientras que ahora asegura que ha alcanzado «un equilibrio». La dirigente popular ha relacionado además parte de las críticas que ha recibido con su vida personal: «Si una mujer no tiene un marido estable y tres hijos parece que es inestable y no en mi caso. Siempre se me ha intentado destruir por ahí», ha asegurado.

La polémica del ático se remonta a finales de julio, cuando se conoció que Planifica Madrid, la empresa pública dependiente de la Comunidad, había adquirido el inmueble. Dicha operación se había mantenido en secreto durante más de tres meses. La primera explicación ofrecida por el Ejecutivo de Ayuso fue que la propiedad se había adquirido para utilizarlo como despacho temporal de la presidenta regional mientras se acometían las obras en la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia regional. Sin embargo, la vivienda tenía uso residencial y no podía destinarse a oficina conforme a las normas urbanísticas, provocando que se cuestionase el uso real que la líder popular pretendía dar a este espacio.

Poco después de que se desatase la polémica, la Comunidad de Madrid anunció pondría el inmueble a la venta y destinaría los fondos obtenidos a la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios de la Sierra Oeste. Un movimiento que fue entendido, por distintos sectores, como populista. Las explicaciones sobre el destino del inmueble fueron cambiando en las semanas siguientes.

Cambio de relato

En septiembre, el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, sostenía que el objetivo era disponer de un «inmueble institucional» con una zona de trabajo, un área de descanso y «alojamiento ocasional» para autoridades de la Comunidad o visitantes oficiales. La memoria justificativa elaborada por el Ejecutivo también aludía a la posibilidad de utilizarlo como espacio de apoyo a las sedes institucionales en situaciones de crisis. La propia Ayuso también ha ido modificando su relato, aunque hasta ahora había rehusado la posibilidad de admitir ningún error.

Inicialmente desvinculó a su equipo de la decisión y aseguró que no conocía los detalles de la compraventa. Posteriormente reconoció que había visitado el inmueble después de que se formalizara la adquisición y acabó admitiendo que la idea de comprarlo había partido de su equipo y que a ella «no le pareció mal». La Comunidad, por su parte, defendió que la operación respondía a una necesidad patrimonial y que el inmueble en ningún momento se había planteado como residencia oficial de la presidenta. La líder popular llegó a decir, con mucho orgullo, que «siempre ha vivido de alquiler» y que no tenía ninguna necesidad de tener un inmueble pagado por el Ejecutivo regional.

El caso ha terminado en los tribunales y ante el Tribunal de Cuentas. Un juzgado de Madrid recibió varias denuncias por la operación y la titular del Juzgado de Instrucción número 8 llegó a preguntar a la Fiscalía si era competente para investigarla. En paralelo, el Tribunal de Cuentas rechazó este mes la petición de archivo de la Comunidad y de Planifica Madrid y acordó impulsar una investigación al apreciar indicios de que los 6,3 millones desembolsados podrían haber supuesto una salida de fondos públicos «carente por completo de justificación legal».

El órgano fiscalizador puso el foco, entre otros aspectos, en que la memoria que justificaba la necesidad del inmueble se elaboró en julio, casi tres meses después de la compraventa, y en que no constaba inicialmente un encargo formal de la Comunidad. También señaló dudas sobre la vinculación del ático con los fines de Planifica Madrid y sobre un posible sobreprecio. La Comunidad ha defendido ante el Tribunal de Cuentas que la adquisición se hizo por un precio acorde con el valor de mercado y que el inmueble constituía un activo patrimonial destinado a atender necesidades institucionales.