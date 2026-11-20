Foto de archivo de la sala la Audiencia Nacional, en Madrid. Borja Sanchez-Trillo | EFE

La Audiencia Nacional ha ofrecido a Cintia Rocho, viuda e hija de dos asesinados en Badajoz en el 2024, prestar declaración como testigo en el caso de las cloacas del PSOE por videoconferencia desde los juzgados de la capital pacense el próximo martes a las 10.15 horas. El ofrecimiento obedece a la petición de escolta que ha realizado Rocho tras el asesinato de un hombre de 69 años a plena luz del día en Badajoz este miércoles, en un escrito en el que afirma haber recibido amenazas y muestra su miedo a ser asesinada.

Rocho está llamada a declarar por la Audiencia Nacional en Madrid el próximo martes como testigo dentro del caso Leire del PSOE después de que ella misma desvelara, primero en un programa de televisión y después ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que habían contactado con ella para atacar a la jueza Beatriz Biedma.

El exjuez Luis José Sáenz de Tejada le dijo que Biedma «es un puto grano en el culo» y «hay que eliminarla». Presuntamente, estas palabras buscaban un ataque físico contra la magistrada que sentó en el banquillo de los acusados al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez-Castejón, en una instrucción que ha terminado con su condena. Y la petición se enmarca en la presunta trama para bloquear las investigaciones judiciales en torno al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Esta semana, solo unos días antes de la comparecencia, la mujer ha solicitado a la Audiencia Nacional que acuerde medidas extraordinarias de seguridad porque recibe amenazas de muerte desde hace años. Añadió que su temor ha crecido tras el asesinato de un hombre de 69 años a plena luz del día en el centro de Badajoz este miércoles. Las primeras hipótesis relacionan este último asesinato con una guerra de clanes que se desarrolla en Badajoz y que se habría cobrado la vida del esposo y del padre de Rocho.

Un dispositivo extraordinario de protección policial

Por ello, había pedido a la Audiencia Nacional que «acuerde con carácter urgente un dispositivo extraordinario de protección policial, adecuado al riesgo que se determine, que incluya mi conducción escoltada por agentes de la autoridad a la sede judicial; la protección durante mi llegada y acceso; mi permanencia en una dependencia reservada y custodiada hasta ser llamada a declarar y la protección de mi salida y traslado posterior a lugar seguro».

Este viernes, el juez Francisco de Jorge requiere a Rocho, a través de su abogado, para que «en el plazo de una audiencia manifieste si desea prestar declaración por videoconferencia en el Juzgado del Partido Judicial de su residencia evitando de esa manera el desplazamiento o, si, por el contrario, desea prestar declaración en la sede de esta Audiencia Nacional», informa.

La Fiscalía Anticorrupción es partidaria de permitir la declaración por videoconferencia, pero entiende que «carece de justificación» concederle la condición de testigo protegido en esta causa del caso Leire del PSOE. Argumenta que es la propia Cintia Rocho quien «ha decidido voluntariamente identificarse públicamente como denunciante y ofrecerse a declarar testigo, haciendo públicos tanto sus datos identificativos como su intervención en el procedimiento penal. La condición de testigo protegido no puede fundamentarse en una pretendida reserva de identidad que ha dejado de existir por decisión expresa de la propia declarante».

Miedo tras el último crimen

El juez responde así a la petición de Rocho, firmada el mismo día del último asesinato en Badajoz. En el escrito, la mujer puso «en conocimiento del Tribunal que desde hace años vengo sufriendo amenazas de muerte, al igual que sufrieron mi marido y mi padre, quienes fueron asesinados días después de recibir las amenazas. A esta situación se añade el homicidio de una persona ocurrido en el día de hoy (por el miércoles) en la ciudad de Badajoz, suceso que ha incrementado de manera especialmente intensa mi temor por mi vida e integridad física y que, unido a las amenazas que vengo padeciendo y a la difusión pública del señalamiento, refuerza la necesidad de solicitar una valoración urgente del riesgo y medidas extraordinarias de protección», recoge el escrito.

Aun así, Cintia Rocho dice sentir más miedo tras el último asesinato en Badajoz, aunque también niega que suponga una relación directa con este. «Esta circunstancia se comunica como motivo del incremento de mi temor, sin afirmar una vinculación acreditada entre dicho homicidio y las amenazas que manifiesto sufrir, ni atribuir su autoría a ninguna de las personas investigadas en estas diligencias». Ahora, podría declarar en los juzgados de Badajoz.