Foto de archivo de oficina de Correos de Ourense. Miguel Villar

El voto por correo se podrá depositar en las oficinas hasta el próximo jueves 26 de noviembre a las 14.00 horas, tres días antes de que abran los colegios electorales. La Junta Electoral Central (JEC) amplió ayer el plazo, que antes terminaba el miércoles 25 de noviembre, para los electores que se encuentren en España dispongan de 24 horas más para votar.

En este sentido, Correos informó ayer a través de un comunicado de que extremará las diligencias para asegurar que los sobres con el voto puedan entregarse el 29 de noviembre en las respectivas mesas electorales dentro de los plazos legalmente establecidos.

Además, avisó de que ha emitido 1.099.687 solicitudes de voto por correo para el 29 N, lo que supone un descenso del 58,07 % respecto a las elecciones de julio del 2023 —año récord, al ser en pleno verano, con mucha gente de vacaciones— y un 11,4 % más que en los comicios de noviembre del 2019.

La comunidad que más ha pedido votar de este modo es Andalucía, con 202.683 solicitudes, mientras que La Rioja, con 8.252 peticiones, es la última. En Galicia votarán por correo 70.326 personas. Asimismo, ya han enviado la documentación electoral al 752.930 electores.