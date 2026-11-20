El secretario general del PSOE, presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez (i), y el presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijoo (d), posan antes del único cara a cara previo a las elecciones generales. Violeta Santos Moura | REUTERS

«O vencedor foi Alberto Nuñez Feijoo claramente por moitas razóns». Con esta rotundidad se expresó este viernes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, al respecto del cara a cara celebrado ayer entre el líder socialista Pedro Sánchez y el líder de los populares en el Plató A de Madrid Content City organizado por la Academia de la Televisión. Fue el primer encuentro entre ambos desde el inicio de la campaña electoral y a menos de 10 días de la cita en las urnas del 29N. Ambos políticos expusieron sus argumentos sobre cinco bloques cerrados -pactados previamente- que se dividieron en: vivienda, economía, servicios públicos y política social, lucha contra la corrupción y regeneración democrática y migración y política exterior. Más de 10 millones de espectadores siguieron al detalle las argumentaciones de cada uno durante una hora y media en la que se vivieron algunos momentos de tensión, en especial cuando se hizo referencia a las recientes tragedias ferroviarias de Urda y Adamuz o los casos de corrupción que golpearon a la política española en los últimos meses. El presidente de la Xunta argumentó sobre el debate que el ganador fue Feijoo porque aportó «datos certeiros e actuou coa tranquilidade e serenidade coa que esta información se transmite», unido a que sentenció que el líder popular fue el vencedor en los cinco bloques temáticos. Rueda apoyó la dura postura de Feijoo ante el presidente del gobierno alegando que está en la oposición, por lo que su deber «é poñer de manifesto as cosusas que non se fan ben desde o Goberno».

Sobre el presidente del PSOE, Rueda concretó que «estivo absolutamente á defensiva, desde o principio ata o final, e nalgúns momentos bastante noqueado sen ter resposta e con fallos moi evidentes, algúns clamorosos». Por último, alabó el desempeño de Feijoo en esta importante cita electoral antes de los comicios generales. «Onte viuse un presidente que agora mesmo aspira a selo e despois deste debate o ten máis fácil. Sereno, con datos, con argumentos e con capacidade para expoñer», resumió.

Besteiro: «Feijoo como siempre, mentiroso, en el barro e hiperactivo»

El secretario general de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, ha dicho este viernes que en el cara a cara entre los dos principales candidatos a la Presidencia del Gobierno en las elecciones del 29N vio a «Feijoo como siempre, mentiroso, en el barro e hiperactivo». En declaraciones a los medios de comunicación en un acto en Lugo, ha indicado que Feijoo «estaba muy excitado». «No me trasladó la imagen de un presidente solvente, con credibilidad. Vi al Feijoo que aquí, al menos en Galicia, todos conocemos, una persona solamente obsesionada con derrocar al presidente, pero sin ofrecernos un proyecto», detalló.

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A esto añadió que «tapó claramente esa agenda oculta de recortes y de retrocesos que va a plantear». «A mí Feijoo no me sorprendió, pero sí vi enfrente a un presidente que actúa pensando en el futuro. Una persona tranquila, sin entrar en el barro, propositivo y estableciendo claramente esa imagen de confianza», ha insistido el líder del PSdeG. Sobre el minuto de oro, a su parecer «ha quedado claro quién es uno y quién es el otro». «Lo de Feijoo es más de lo mismo, de lo que hizo durante los últimos tres años y medio y mientras gobernaba en la Xunta de Galicia», concluyó.