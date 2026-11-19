Carmen Dacosta, número un do PSOE ao Congreso pola provincia de Ourense: «A alianza coa ultradereita do PP fai que a xente se mobilice»
OURENSE / LA VOZ
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A candidata ourensá aposta por captar ao electorado de Jácome: «Nese caladoiro aínda pode haber voto indeciso»19 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Foi secretaria xeral do PSOE local, delegada da Consellería de Traballo na provincia, concelleira electa e non electa de Ourense, e directora xeral de Recursos Humanos tamén na capital ourensá. Desde o ano 2019, Carmen Rodríguez