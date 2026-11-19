El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, antes del cara a cara electoral que se va a celebrar este jueves en Madrid. Juanjo Martín | EFE

Feijoo empezó muy duro enumerando, telegráficamente, todo cuanto desgastó al Gobierno durante esta legislatura. Pedro Sánchez rechazó entrar al trapo. El presidente y candidato socialista se limitó a reconocer errores y a admitir que confió en quien no debía en el primer minuto de su intervención. A partir de ahí, se esforzó en mantener el temple para presumir de gestión, de cómo ha mejorado la vida de millones de españoles, y de advertir sobre lo que viene por delante si prospera un gobierno de PP y Vox.

Con traje marrón topo y corbata fucsia, trató de imprimir un tono pausado que neutralizase el discurso inflamado de su interlocutor, quien destiñó con datos el balance triunfalista de Sánchez. Todo según lo previsto por sus asesores; los roles estaban claros antes de sentarse en una mesa ante la que se estrecharon la mano ante las cámaras por primera vez —a iniciativa de Sánchez— desde marzo del 2025, cuando lo convocó en Moncloa para debatir sobre Ucrania.

En esa actitud flemática, eludió responder a la mayoría de embates de Feijoo. En otros hizo tiempo, tratando de desestabilizar a su contendiente, pidiéndole dejar de interrumpirle para «hacer una reflexión». Incluso llegó a darle «en parte la razón» para insistir en esa imagen destensada.

«Siempre hemos gobernado en un rumbo correcto, todo por la gente de a pie», comenzó Sánchez, «a pesar de las dificultades», y con la ambición de que «España avance» y que «no avance el pasado», en relación a lo que definió como «el mayor riesgo de involución» con el tándem Feijoo-Abascal. Fue la primera gran advertencia sobre esta coalición, a partir de la primera pausa de dos minutos, en la que el líder socialista dio muestras de intentar pasar al ataque tras jugar a despejar las acusaciones que le lanzaba Feijoo.

Tiró de hemeroteca para comparar la respuesta de su Gobierno en los accidentes de Adamuz y Urda a la dada por ejecutivos populares, como el de Madrid o Valencia, incluso el del propio Feijoo al frente de la Xunta, y volvió a agitar la carta del miedo a un bipartito PP-Vox. «Tijeras o motosierras junto a su socio Santiago Abascal», sintetizó como eslogan. Advirtió también sobre la «internacional ultraderechista» para equipararla a ese tándem en el bloque sobre política migratoria y exterior, sin alusiones a Ceuta o a El Hierro, brindándole en bandeja la ofensiva a Feijoo.

La corrupción

El peor momento para Sánchez llegó con el bloque sobre corrupción. El candidato del PP introdujo las pulseras antimaltrato, las orgías en la pandemia, las prostitutas pagadas con dinero público, aparecieron Ábalos, Koldo, Santos Cerdán, también Zapatero, David Sánchez y Begoña Gómez, y la amenaza de que el PSOE acabe imputado por financiación irregular. «Nuevamente empiezo pidiendo perdón», replicó Sánchez, para presumir de que en su partido y Gobierno son «gente limpia» e «íntegra» que actuó «con total contundencia» ante la corrupción, y expuso «dos verdades irrefutables»: que su Gobierno es uno de los más limpios en democracia y que el PP es el partido más corrupto de España.

Se dejó someter a un interrogatorio por Feijoo, negando que manipulase las primarias del PSOE o que hubiese irregularidades en su financiación, y dio por primera vez muestras de nerviosismo. Elusivo, Sánchez le deseó que su familia «jamás sufra las difamaciones» de la suya.

La vivienda

La crisis habitacional, argumento que sirvió para convocar elecciones, abrió el debate con las propuestas de cada partido. Sánchez defendió la Ley de vivienda y la aplicación de las zonas tensionadas, valoró sus efectos en Barcelona, pero obvió los que han causado en A Coruña o Santiago detrayendo del mercado miles de pisos en alquiler. Sánchez derivó el problema a las comunidades autónomas, sobre las que recaen las competencias en esta materia. El candidato utilizó su minuto de oro avisando de que sus rivales «temen» al electorado, y les tuteó invitándoles a votar al PSOE «con toda» su fuerza y alma.