Reduan Dris | EFE

La Policía Nacional insiste, en contra de la tesis del CNI, en que el asalto masivo de decenas de miles de personas a Ceuta de los pasados 30 y 31 de julio fue una operación perfectamente organizada y coordinada. ¿Los nuevos indicios? Entre 8.000 y 10.000 flotadores usados en la avalancha eran prácticamente idénticos, cuya adquisición y distribución difícilmente pudo improvisarse. Los investigadores creen que semejante despliegue exigió una organización logística anterior a la avalancha.

El Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif) concluye en un nuevo informe remitido a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón que semejante cantidad de salvavidas difícilmente pudo aparecer de manera espontánea en las playas marroquíes de Castillejos. Los investigadores apuntan a una operación logística preparada con antelación para facilitar la entrada masiva por el espigón de El Tarajal.

El documento, de 24 páginas, incorpora un nuevo elemento de confrontación entre la Policía y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Mientras los servicios secretos españoles siguen sin encontrar pruebas de una operación dirigida por Rabat, el Cenif acumula indicios que, a su juicio, apuntan hacia una movilización cuidadosamente preparada.

Las imágenes de aquellas jornadas mostraban miles de personas entrando en el agua con flotadores negros que imitaban neumáticos de automóvil. Otros tantos quedaron abandonados en la arena española. La Policía ha reconstruido ahora su procedencia, las existencias comerciales disponibles, los plazos de importación y las posibilidades reales de abastecer a semejante multitud.

El modelo predominante era el Intex Giant Tyre, un flotador de plástico de 91 centímetros de diámetro que representaba el 80 % de los salvavidas observados en la playa de El Tarajal. Esa extraordinaria uniformidad constituye, para los investigadores, uno de los indicios más reveladores.

El informe sostiene que la concentración de miles de unidades de un mismo producto «permite descartar un origen casual del stock». Su hipótesis es que «una única partida de grandes dimensiones fue adquirida con anterioridad, distribuida de manera localizada» y utilizada después para facilitar el cruce.

Made in China

La Policía ha llegado hasta el propio fabricante, Intex Recreation Corp., con sede en California y producción en China. Su división logística de Hong Kong explicó a los investigadores que un pedido extraordinario destinado a Marruecos necesitaría entre 60 y 90 días para llegar a su destino.

La compañía aseguró que no tenía constancia de pedidos habituales de gran volumen para Marruecos, aunque declinó facilitar información sobre operaciones comerciales concretas.

Las pesquisas sobre los establecimientos de Castillejos tampoco encontraron una explicación comercial convincente. La juguetería Boom Toys aseguró que disponía habitualmente de seis o siete unidades y que, incluso reuniendo las existencias de sus establecimientos de Tetuán y Casablanca, resultaría imposible alcanzar los cien flotadores.

Otra tienda especializada en artículos marítimos, María del Mar, afirmó que carecía de existencias y que su distribuidor tampoco podía suministrárselas próximamente.

El Cenif descarta un abastecimiento improvisado: los comercios marroquíes apenas podían reunir un centenar de salvavidas del mismo modelo

Los agentes ampliaron las comprobaciones a Alicante y Algeciras. En la primera ciudad calcularon unas existencias inmediatas de entre 400 y 500 flotadores. En la segunda, apenas entre 80 y 100. Ambas cifras resultaban insignificantes frente a las necesidades detectadas en la frontera.

Tampoco internet resolvía el problema. El Cenif examinó seis plataformas de comercio electrónico que operan en Marruecos y comprobó que ninguna permitía adquirir más de cien unidades por operación, con entregas que oscilaban entre dos y quince días.

Los investigadores realizaron además dos cálculos independientes para estimar el volumen del material empleado. El primero, basado en fotografías de los flotadores abandonados en territorio español, arrojó entre 3.000 y 4.000 unidades. El segundo, relacionado con la proporción de participantes que utilizaron salvavidas, elevó la cifra hasta 30.000 o 40.000.

Estimaciones

Ambas estimaciones presentan limitaciones. Las fotografías dejan fuera numerosos flotadores perdidos en el mar o abandonados en Marruecos. El segundo cálculo puede exagerar las cantidades porque algunos salvavidas fueron reutilizados y parte de los participantes cruzó caminando alrededor del espigón.

La Policía establece finalmente una horquilla general de entre 4.000 y 30.000 flotadores, aunque considera mucho más probable que se utilizaran entre 8.000 y 10.000.

El precio de cada unidad oscilaba entre 4,50 y 11 euros. En el escenario máximo estudiado, el desembolso habría podido alcanzar los 330.000 euros. El informe todavía no identifica quién adquirió, financió o distribuyó ese material.

Los testimonios recogidos sobre el terreno refuerzan las sospechas. De los 91 inmigrantes entrevistados por el Cenif hasta el 13 de noviembre, únicamente tres aseguraron que habían llevado flotadores desde sus localidades de origen. Otros 21 situaron su compra en Castillejos y siete, directamente en la playa.

Una declaración resulta especialmente significativa. Una inmigrante aseguró que un militar marroquí les vendió a ella y a sus amigas los flotadores que utilizaron para cruzar, cobrándoles 270 dirhams, unos 27 euros, según recoge la Policía.

La reutilización también aparece en las declaraciones judiciales. Alejandro Ramírez, consejero del Gobierno de Ceuta, relató que observó cómo personas que ya habían cruzado recogían flotadores y los lanzaban nuevamente hacia Marruecos, donde otros individuos los recuperaban para volver a repartirlos.

Las nuevas conclusiones se suman a las pesquisas sobre la implicación de responsables marroquíes. En un informe anterior, elaborado tras entrevistar a 81 inmigrantes y formalizar trece declaraciones, el Cenif identificó a 18 responsables civiles y policiales presentes en las inmediaciones de la frontera.

La Policía también ha localizado 97 conexiones indirectas entre administradores o dinamizadores de grupos de WhatsApp utilizados para promover la avalancha y números telefónicos potencialmente vinculados a las estructuras policiales y de inteligencia marroquíes. Los investigadores obtuvieron datos sobre posibles identidades en 49 de esas conexiones.

El CNI mantiene una interpretación diferente. En su informe del 11 de noviembre sostiene que no ha obtenido evidencias de que las autoridades marroquíes diseñaran, promovieran o coordinaran deliberadamente el asalto. Atribuye la movilización a convocatorias digitales extraordinariamente difundidas, sin una dirección centralizada acreditada.

Los servicios secretos sí reconocen que Marruecos conocía previamente los llamamientos y que sus decisiones de seguridad permitieron que decenas de miles de personas alcanzaran Ceuta sin encontrar una oposición eficaz.