Muere apuñalada en Parla por un hombre con el que mantenía una relación
MADRID
ESPAÑA
La Policía Nacional detuvo al agresor e investiga el suceso como un posible caso de violencia machista.19 nov 2026 . Actualizado a las 00:56 h.
Una mujer de 47 años murió este miércoles por la noche tras recibir varias puñaladas en una vivienda del municipio madrileño de Parla a manos de un hombre con el que mantenía o había mantenido una relación. El propio agresor fue quien avisó del crimen al 112. La mujer, de 47 años, presentaba heridas incisas en cuello. La Policía Nacional detuvo al agresor e investiga el suceso como un posible caso de violencia machista.