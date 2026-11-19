La Policía Nacional investiga el suceso como un posible caso de violencia machista

Una mujer de 47 años murió este miércoles por la noche tras recibir varias puñaladas en una vivienda del municipio madrileño de Parla a manos de un hombre con el que mantenía o había mantenido una relación. El propio agresor fue quien avisó del crimen al 112. La mujer, de 47 años, presentaba heridas incisas en cuello. La Policía Nacional detuvo al agresor e investiga el suceso como un posible caso de violencia machista.