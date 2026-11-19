Imagen de archivo de la Policía Local de Granada. POLICÍA LOCAL DE GRANADA

Un hombre ha fallecido tras ser apuñalado en Alomartes, anejo de Íllora (Granada), por su propio sobrino, que se ha dado a la fuga. La Guardia Civil y la Policía Local están trabajando conjuntamente para intentar capturar al presunto homicida. En este sentido, fuentes de las fuerzas de seguridad aseguran que el presunto homicida ha escapado campo a través.

En un principio, se barajó la hipótesis de que el agresor podría haberse atrincherado en su casa, que está situada junto a la del fallecido. De hecho, agentes de la guardia municipal rodearon el inmueble y pidieron a los vecinos que se encerrasen en sus viviendas ante la posibilidad de que se produjera un asedio.

Finalmente, constataron que el fugitivo no se encontraba dentro de sus domicilio y comenzó una batida por los montes que rodean Alomartes en la que participan la Policía Local y la Benemérita, un rastreo que, hasta el momento, ha sido infructuoso.

El agresor padece trastornos

El suceso ha ocurrido alrededor de la una de la tarde de este 19 de noviembre y, según los medios consutados, el supuesto autor del apuñalamiento podría sufrir un trastorno mental y ya habría tenido problemas por causar desórdenes en el pasado.

Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado un equipo médico que no ha podido reanimar a la víctima. Al parecer, el atacante y la víctima eran tío y sobrino, pero no han trascendido las causas del luctuoso suceso.