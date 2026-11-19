Lugar del accidente donde chocaron dos trenes de alta velocidad en Urda (Toledo). Diego Radamés | EUROPAPRESS

La jueza que investiga el accidente ferroviario de Urda (Toledo) ha autorizado este jueves, 22 días después de la tragedia, que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) reconstruya la vía donde un AVE de Renfe embistió a un Iryo el 28 de octubre. La decisión abre el camino para recuperar la alta velocidad entre Madrid y Andalucía.

La magistrada exige al ADIF que documente los daños encontrados y que, cuando termine las obras, identifique todas las piezas modificadas, reparadas o sustituidas. También deberá señalar el lugar exacto de cada intervención. Todo ese material se incorporará a la investigación judicial.

La decisión llega 16 días después de que el entonces ministro de Transportes, Óscar Puente, anunciara ante el Congreso que la ADIF ya había solicitado permiso. El 3 de noviembre calculó que los trabajos «no superarán los diez días naturales a partir de dicho otorgamiento». El plazo, por tanto, empezaba a contar desde la autorización, concedida finalmente este jueves.

Puente admitió que era «prematuro aventurar cuándo finalizarán las tareas para dejar expeditas las vías». Sin embargo, señaló que la retirada de los trenes parecía haber concluido aquella mañana y que la ADIF había solicitado reponer la infraestructura. Han transcurrido más de dos semanas desde entonces.

La providencia dictada por la titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz responde a esa solicitud. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha confirma que ya se ha notificado, aunque no comunica cuándo comenzarán las reparaciones ni cuándo podrían volver a circular los trenes.

El primer requisito procede de la Fiscalía. Una vez realizadas la inspección y las tareas de topografía, la ADIF tendrá que presentar una relación completa de los elementos afectados. La exigencia permitirá documentar qué daños existen en la zona antes de que las obras alteren su estado.

La segunda condición la establece la instructora. Terminada la reconstrucción, la ADIF tendrá que entregar otra relación, esta vez de todos y cada uno de los componentes modificados, reparados o sustituidos, con indicación del lugar exacto de cada actuación. La documentación permitirá contrastar el estado de la infraestructura antes y después de las obras.

La resolución preserva así la trazabilidad de las intervenciones en el escenario de una investigación penal. Sustituir piezas puede modificar una zona de la que se están obteniendo pruebas. La jueza permite recuperar la infraestructura, pero mantiene el control documental sobre los cambios efectuados.

La decisión se refiere a la zona del siniestro, sin detallar qué longitud deberá reconstruirse, qué materiales habrá que reemplazar ni cuánto costará. Tampoco precisa las condiciones técnicas necesarias para reanudar el servicio una vez concluidos los trabajos.

El Gobierno prevé, además, mantener reducidas las frecuencias en la línea Madrid-Sevilla hasta completar el despliegue del sistema europeo de protección Ertms nivel 2 y una auditoría extraordinaria de seguridad. El plan aprobado el 3 de noviembre sitúa ambos trabajos, de manera provisional, a comienzos del 2027.

El accidente ocurrió el 28 de octubre a las 8.53 horas, en el kilómetro 118,800 de la línea Madrid-Sevilla. El AVE 2080 alcanzó al Iryo 6076, detenido ante la señal de entrada de Urda. La autoridad investigadora estimó la velocidad del choque entre 160 y 200 kilómetros por hora, pendiente de confirmación mediante los registradores.

El balance presentado por Puente al Congreso el 3 de noviembre ascendía a 69 fallecidos y unos 200 heridos. El impacto dejó coches descarrilados y volcados por el terraplén. Las labores de rescate, identificación de víctimas, inspección y retirada de vagones tuvieron que compaginarse con la preservación de pruebas.

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El 1 de noviembre, la magistrada tuvo que reclamar más operarios a la empresa de grúas contratada para retirar los trenes, después de que las tareas quedaran interrumpidas durante la noche por falta de personal. El juzgado buscaba agilizar la localización de posibles restos de víctimas.

La causa continúa bajo secreto de sumario. Los registradores extraídos de los trenes quedaron bajo custodia de la Guardia Civil, mientras la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil (Aitat) examina las circunstancias del choque y las decisiones previas al impacto.

La investigación técnica identifica una anomalía del sistema de protección LZB registrada a las 8.31 horas. La avería obligó a operar mediante el bloqueo por señalización lateral. Los responsables de circulación del centro de control de Atocha intercambiaron instrucciones con los maquinistas para gestionar la posición de los trenes.

Puente reconoció que a las 8.36 horas el centro de control autorizó al AVE a continuar con «marcha normal», pese a que el Iryo seguía detenido por delante. A las 8.48, la maquinista del Iryo reiteró que no podía arrancar. Cinco minutos después se produjo el choque. Las responsabilidades siguen sin determinarse.

El 6 de noviembre, la Aitat formuló tres recomendaciones preventivas: prescribir provisionalmente la «marcha a la vista» al reanudar la circulación tras una avería del sistema principal, revisar los protocolos de los centros de control y evaluar los riesgos del sistema de respaldo. La autoridad advierte de que las medidas no anticipan las conclusiones de su investigación.