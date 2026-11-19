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El Gobierno francés anunció este jueves medidas para reforzar la ciberseguridad frente a un nivel de amenazas que es «particularmente grave e inédito» y que previsiblemente va a empeorar, según indicó el primer ministro francés, Sébastien Lecornu.

«No hay nada que haga pensar que las cosas vayan a mejorar», advirtió el jefe del Ejecutivo en una rueda de prensa, donde subrayó que aunque Francia se haya visto afectada algo más pronto por estos problemas que otros socios europeos, se trata de un fenómeno global y sistémico que empeorará con el avance de las tecnologías, como las herramientas de inteligencia artificial (IA).

Por ello, anunció medidas para dar prioridad a la ciberseguridad desde el aparato del Estado, tras una reunión interministerial convocada para abordar este tema después de los ciberataques sufridos en Francia en las últimas semanas, como el sabotaje masivo de sistemas de refrigeración el 11 y 12 de octubre y el intento de ataque a bancos de sangre a principios de noviembre.

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También hubo, en los últimos meses, numerosos casos de robos de datos y ciberataques contra ministerios y organismos del Estado.

Se trata de «todos los escenarios un poco negros o grises que habíamos imaginado desde 2022 (...) son casos prácticos que están desarrollándose ante nuestros ojos», recalcó Lecornu.

Las iniciativas anunciadas incluyen un cambio de paradigma para dar preferencia presupuestaria a la cibersecurización frente a la implementación de nuevo software y la asignación de 200 millones de euros del programa Francia 2030 (un plan de inversiones para fomentar la competitividad y la innovación) para la investigación y desarrollo de herramientas de prevención y respuesta contra ataques.

Y es que depender de herramientas procedentes del extranjero conlleva «un riesgo de fragilidad importante», resaltó el ministro de Economía francés, Roland Lescure.

Lecornu definió la necesidad de adaptación como una «carrera contrarreloj» en la que también se tomarán medidas para «acompañar mejor a las víctimas».

Además de la multiplicación de los ataques, las motivaciones de estos fenómenos se han transformado, según señaló en la misma rueda de prensa Vincent Strubel, director general de la Agencia Nacional de Seguridad de los Sistemas de Información (ANSSI), ya que anteriormente respondían principalmente a «intereses lucrativos».

Ahora no solo se cometen ese tipo de crímenes, dijo, sino que se usa el ciberataque con motivaciones «reputacionales» y de «competición entre atacantes» para ver quién puede generar más daño.

Por eso ahora están en riesgo todo tipo de sistemas, según Strubel, y no solo aquellos que suponen una oportunidad económica, en un contexto en el que la IA va a permitir multiplicar el número y la dimensión de los ataques.

A eso se suma, añadió, que el «sabotaje» por parte de otros Estados o de actores afiliados a Estados concretos, algo que hace años era «una posibilidad teórica» o que no se había dado en las fronteras de Francia, es hoy en día «una realidad».

«Esto quedó patente de forma evidente y brutal con el ataque contra las instalaciones frigoríficas sufrido el 12 de octubre. Es una realidad que también vemos cómo se extiende y se prepara a pequeña escala contra otras instalaciones industriales», declaró el director de la ANSSI.