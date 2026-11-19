Feijoo repunta por primera vez en campaña antes del debate con Sánchez
REDACCIÓN / LA VOZ
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El empate técnico entre PP y PSOE se mantiene en el «tracking» de Sondaxe, pero el bloque de la derecha amplía su distancia sobre la absoluta en 17 escaños19 nov 2026 . Actualizado a las 21:01 h.
La campaña de Alberto Núñez Feijoo muestra signos de recuperación en la nueva entrega del tracking diario de Sondaxe para La Voz, al mejorar su estimación de voto por primera vez desde el domingo, cuando