Foto de archivo del expresidente del Partido Popular José María Aznar tras ganar las elecciones generales de 1996. Archivo La Voz de Galicia

Nos habíamos acostumbrado a Felipe González. Pero el hombre de 40 años que llegó a la Moncloa en 1982 subido en la ola imparable del cambio era muy distinto del presidente de 53 que perdió las elecciones en 1996. Después de cuatro victorias electorales y más de 13 años en el poder, con un enorme desgaste político y personal a cuestas, su tiempo parecía acabado. Las encuestas pronosticaban un triunfo holgado del PP (con más de 10 puntos de ventaja), pero de nuevo estuvieron a punto de fallar, como en 1993.

El margen fue de solo 290.000 votos. Con la que había caído. La remontada fue espectacular. La misma noche de la derrota, el líder socialista dijo que con una semana más de campaña habría ganado. Y dejó otra frase para el recuerdo. «Nunca una derrota había sido tan dulce y una victoria tan amarga». En realidad, como se demostraría con el tiempo, no existen las derrotas dulces.

Esta vez sí. José María Aznar dobló el pulso a González. Había sido objeto de burlas y menosprecios. Lo apodaban Charlotín. Se decía que no tenía carisma, lo que era evidente frente al magnetismo del presidente; era gris, aburrido y demasiado rígido. Los socialistas lo presentaron como heredero del franquismo. Sus críticos no supieron valorar su voluntad de hierro.

María Pedreda

Lo tenía todo a favor. Los casos Roldán, Filesa e Ibercorp golpeaban diariamente al Gobierno. El paro se situaba en el 22 %. González tuvo que anticipar las elecciones para el 3 de marzo, después de que CiU retirara su apoyo parlamentario y tumbara los Presupuestos. Fue la legislatura del «Váyase, señor González», el mantra que empleó el líder del PP machaconamente en el Congreso.

La campaña fue a cara de perro. Nunca mejor dicho. El PSOE recurrió a la estrategia del miedo y difundió el anuncio más polémico de la historia electoral española. Contraponía «la España en negativo, de la incertidumbre, del retroceso» del PP, en blanco y negro, a la «España en positivo», donde salían ciudadanos sonrientes, representativos de un país moderno que avanzaba, en color. En el vídeo aparecían imágenes tétricas, de Aznar y Francisco Álvarez Cascos, intercaladas con las de un perro dóberman enseñando los dientes y ladrando agresivamente.

En la campaña, Aznar resumió hábilmente, con solo tres palabras, su diatriba contra González: «Paro, despilfarro y corrupción». Las recetas, regeneración democrática y bajada de impuestos para reactivar la economía. Sabedor de la gran ventaja que le daban las encuestas, rechazó el debate televisado con González. No quería correr riesgos innecesarios.