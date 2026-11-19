Imagen de la Policía Nacional en la estación de AVE en Orihuela. POLICÍA NACIONAL | EUROPAPRESS

Un hombre de 52 años y una mujer de 43 han sido detenidos en la estación de Orihuela (Alicante) tras intentar entrar a un tren AVE con dirección a Murcia con un revólver y munición escondidos en una mochila. Según la Policía Nacional, los arrestados depositaron la mochila que llevaban en la cinta del escáner previa a la zona de acceso al tren en la estación oriolana Miguel Hernández.

Tras ser descubierta por radioscopia el arma y la munición, la cogieron de nuevo y huyeron a la carrera hasta que tiempo después fueron localizados y detenidos en Pozo Estrecho, en el término municipal de Cartagena (Murcia).

La pareja ya había despertado la sospechas de un agente de seguridad por su evidente estado de nerviosismo conforme se acercaban a la zona del escáner. Al llegar al aparato, trataron de pasar la línea delimitadora de seguridad sin introducir sus pertenencias por la cinta, por lo que les advirtió de la obligatoriedad de hacerlo.

Ambos trataron de convencer al personal de seguridad de que tenían prisa porque iban a perder el tren a Murcia pero se les advirtió de que si no metían la mochila en el aparato de rayos X se les denegaría el acceso, y accedieron a dejar tanto la mochila como el resto de pertenencias antes de que las imágenes mostraran la silueta de un revólver y de una caja de munición.

Por ello, el operario del escáner solicitó al hombre que abriese la mochila para una comprobación y en ese momento el individuo agarró súbitamente la mochila y el resto de cosas para emprender ambos la huida a la carrera, sin que llegaran a ser interceptados.

Se abrió una investigación que logró la identificación y localización en la localidad cartagenera de Pozo Estrecho, donde fueron capturados ya sin el arma, y ahora se indaga si ésta era real o simulada en unas diligencias que lleva un juzgado de instrucción de Orihuela.