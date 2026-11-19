Un policía municipal de Madrid, en una imagen de archivo. Mariscal | EFE

El Tribunal Constitucional ha anulado la condena por un delito de injurias a la Policía Municipal que un juzgado de Madrid impuso al periodista Alfonso Loaiza tras la muerte de un migrante dedicado a la venta ambulante en el barrio de Lavapiés en el 2018.

El pleno del Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de amparo que interpuso Loaiza en una decisión que ha contado con los votos discrepantes de los magistrados conservadores Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo y Concepción Espejel, según ha indicado este órgano en un comunicado.

Loaiza fue condenado en el 2021 como autor de un delito de injurias graves a la Policía Municipal a una pena de 2.100 euros por los mensajes que publicó en Twitter los días 15 y 16 de marzo de 2018, tras el fallecimiento por causas naturales del vendedor ambulante Mame Mbaye, que desencadenó protestas al publicarse en redes sociales inicialmente de que era perseguido por policías en ese momento.

El Constitucional anula tanto la sentencia de primera instancia adoptada por el Juzgado de lo Penal número 20 de Madrid el 12 octubre del 2021, como la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que la confirmó y la providencia de inadmisión del recurso de casación de 2023.

La sentencia del Constitucional, que ha tenido como ponente al magistrado Ramón Sáez Valcárcel, considera que los mensajes que el periodista y escritor publicó supusieron un «ejercicio de la libertad de crítica en un debate de interés público sobre políticas del Estado en materia de inmigración que no ofendían el honor de persona alguna sino se referían al Estado y a la policía».

Esta sentencia corrige así el criterio adoptado por el juez que condenó a Loaiza que consideró que este se había excedido en el ejercicio de su libertad de expresión al atentar, según su criterio, «contra la dignidad, crédito, fama o prestigio de la Policía Municipal de Madrid, a la que se alude en general, pero con referencias específicas a los agentes que hipotéticamente pudieron perseguir al acusado, considerándola autora de un asesinato».

Este magistrado destacaba también que Loaiza transmitió una información no veraz y expresada con un «temerario desprecio hacia la verdad, lo que pone de manifiesto su gravedad», mientras que en no contrastar lo publicado apreció «un ánimo de injuriar a la Policía que prevalece sobre el de criticar o denunciar la situación de los manteros».

En el procedimiento en el que fue condenado inicialmente Loaiza también fueron juzgados el portavoz del gremio de manteros y otra joven, que resultaron absueltos.