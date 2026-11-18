La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante Metafuturo 2026, en el Ateneo de Madrid. Alejandro Martínez Vélez | EUROPAPRESS

La vicepresidenta segunda del Gobierno y exlíder de Sumar, Yolanda Díaz, participará en el mitin central de campaña de Frente Amplio el próximo sábado en Barcelona junto a la cabeza de lista de esta nueva coalición de izquierdas, Ada Colau. La gallega hará así su reaparición pública tras no conseguir el apoyo para comandar la presidencia de la OIT (Organización Internacional del Trabajo).

En el mitin también intervendrán los candidatos de Frente Amplio Ernest Urtasun y Emilio Delgado, mientras que Gerardo Pisarello, cabeza de lista de Barcelona en Comú a las elecciones municipales en Barcelona, será el presentador.

Díaz, que encabezó la coalición Sumar en las elecciones generales del 2023, acudió por primera vez a un acto de campaña de Frente Amplio el pasado lunes, con motivo de una charla sobre vivienda protagonizada por Colau y celebrada en Madrid.

Pero el sábado será la primera vez que intervenga en un mitin de la coalición Frente Amplio, heredera de Sumar, según ha informado este miércoles en una nota de prensa la candidatura, que ha asegurado que Díaz es «una referencia» para el espacio, «no solo por sus políticas laborales, sino también por su capacidad de negociación y diálogo»