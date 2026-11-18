Vota y opina: ¿quién crees que ha ganado el debate electoral?
REDACCIÓN
ESPAÑA
Sánchez y Feijoo han afrontado un cara a cara clave para el resultado de las elecciones del 29N20 nov 2026 . Actualizado a las 00:07 h.
Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijoo se han enfrentado este jueves en un cara a cara televisivo de menos de dos horas y con cinco bloques pactados por sus equipos. Ambos candidatos chocaron en todos los bloques del debate. Por estrategia, el líder del PP interrumpió con frecuencia al candidato del PSOE, que evitó responder a las interpelaciones. ¿Quién crees que ha estado mejor?
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