Una pantalla muestra el debate entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijoo en un bar de Madrid Susana Vera | REUTERS

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijoo se han enfrentado este jueves en un cara a cara televisivo de menos de dos horas y con cinco bloques pactados por sus equipos. Ambos candidatos chocaron en todos los bloques del debate. Por estrategia, el líder del PP interrumpió con frecuencia al candidato del PSOE, que evitó responder a las interpelaciones. ¿Quién crees que ha estado mejor?

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